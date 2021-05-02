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Dünya Kuzey Koreden ABDye uyarı Daha kötü bir krizle karşı karşıya kalabilirler
ASYA

Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: Daha kötü bir krizle karşı karşıya kalabilirler

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin kendilerine karşı düşmanca politika izlediğini belirten Kuzey Kore, ABD'nin kontrol edilemeyen daha kötü bir krizle karşı karşıya kalabileceği uyarısı yaptı.

Haber Merkezi AA
Kuzey Koreden ABDye uyarı: Daha kötü bir krizle karşı karşıya kalabilirler
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

Yonhap'taki habere göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığının ABD İşlerinden Sorumlu Daire Başkanı Kwon Jong Gun, Biden'ın Pyongyang'ın nükleer programını ciddi tehdit olarak nitelendirmesiyle ilgili "büyük hata" yaptığını belirtti.

Biden'ın açıklamalarıyla ABD’nin Kuzey Kore'ye karşı düşmanca politika sürdürmeye niyetli olduğunu gösterdiğini ifade eden Kwon, ABD'nin kontrol edilemeyen daha kötü bir krizle karşı karşıya kalabileceği uyarısı yaptı.

ABD Başkanı Biden, Kuzey Kore'nin nükleer programının küresel güvenlik için "ciddi bir tehdit" olduğunu söylemişti.

  • Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Kuzey Kore'ye ilişkin politika incelemelerini tamamladıklarını ve yönetimin hedefinin Kore Yarımadası'nın tamamen nükleerden arındırılması olduğunu kaydetmişti.

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