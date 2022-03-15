Dünya Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi
AVRUPA

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani, Kuzey Makedonya'ya yatırım yapan Türk şirketlerine yönelik gösterdikleri iyi muameleden dolayı Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan övgüler aldıklarını belirtti.

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Haber Merkezi AA
Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi
Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani

Osmani, haftalık düzenlediği basın brifinginde, dış politikadaki gelişmeler, Ukrayna'daki gelişmeler ve Antalya Diplomasi Forumu kapsamında gerçekleştirdiği temaslara değindi.

ADF kapsamında başta Çavuşoğlu olmak üzere farklı ikili görüşmeler gerçekleştirdiğine işaret eden Osmani, Çavuşoğlu ile görüşmesinde, Kuzey Makedonya ve Türkiye arasındaki ikili iş birliği, ekonomik ilişkiler ve stratejik ortaklık konularına değindiklerini ifade etti.

Osmani, "Başka ülkelerde yaşadıkları tecrübeye kıyasen, onlardan (Türkiye'den) Türk firmalarına gösterilen muamele noktasında aldığımız övgü, (Kuzey Makedonya) devletin ve hükümetin Türk firmalarına iyi muamele ettiği yönündedir. Tabii ki benim için bu iyi bir haberdi. Çünkü bu bir mesajdır. Yatırımları kendine çekmek için en iyi reklam, yatırımcıların devlet ve kurumlardan gördüğü muameleden övgüyle bahsetmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna

Ukrayna'daki gelişmelere de değinen Osmani, Ukrayna'da 120 Kuzey Makedonya vatandaşı ile iletişime geçtiklerini, bunlardan yüzde 80'inin tahliye edildiğini, 8 vatandaşın tahliye edilmeyi beklediğini ve yaklaşık 20 vatandaşın da tahliye edilmek istemediğini belirtti.

Kuzey Makedonya'nın Ukrayna'daki Büyükelçiliğinin aktif olduğunu söyleyen Osmani, bunun Ukrayna'ya verilen desteğe yönelik siyasi bir mesaj olduğunun altını çizdi.

Mültecileri geri çevirmedik

Ayrıca Osmani, sınırlarına gelen hiçbir Ukraynalı mülteciyi geri çevirmeyeceklerini ifade etti.

Öte yandan, Kuzey Makedonya'nın AB üyelik müzakerelerinin başlatılması konusuna da değinen Osmani, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in dün Kuzey Makedonya'ya gerçekleştirdiği ziyareti de değerlendirdi.

Borell'in Balkan turuna Kuzey Makedonya'dan başlamasının başlı başına bir mesaj olduğunu dile getiren Osmani, bu yüzden de bu ziyaretin önemli olduğunu vurguladı.

İstanbullular dikkat: 'Uzak durun' diyerek uyardılar
FOTOĞRAF 13
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İSKİ'den yapılan açıklamada, yağışlar sonucunda, şehre su sağlayan barajların doluluk oranlarındaki artışa dikkat çekildi.
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\"İstanbul'da bugün itibariyle barajların ortalama doluluk oranı yüzde 85 civarındadır. Ancak bazı barajların eriyen kar ile birlikte tamamen dolması söz konusu olabilecektir\" denilen yazılı açıklamada, \"Halihazırda, mevcut doluluk oranları ve yağan kar, birlikte değerlendirildiğinde; Ömerli, Büyükçekmece, Darlık, Pabuçdere, Elmalı ve Alibeyköy barajlarının maksimum seviyeye ulaşması öngörülmektedir. Kazandere ve Istrancalar da ise yüzde 100 seviyesine ulaşılmıştır\" bilgiyi yer aldı.
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Açıklamada taşkın riski vurgulanarak, \"İdaremizce, İstanbul'un tüm dereleri taşkın riskine karşı periyodik olarak temizlenmekte ve akışa engel olabilecek katı atıklar dere yataklarından bertaraf edilmektedir.
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İSKİ'nin aldığı bu önlemlerin yanı sıra vatandaşlarımızın da ilgili dere ve baraj havzalarında yaşanması muhtemel taşkınlara karşı tedbirli olması ve dere yataklarından uzak durması hususu önem arz etmektedir\" denildi.
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Öte yandan AKOM'dan yapılan açıklamaya göre; \"Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi’ne giriş yapması bekleniyor.\" açılaması yapıldı.
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Sistemin etkisi ile bugün 15 dereceler civarında seyreden sıcaklıkların, çarşamba akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişleri yaşanabilir.
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Bugün kent genelinde aralıklarla sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.
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Yarın rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile sıcaklıkların 4-8 derece aralığına gerileyeceği, beraberinde sağanak geçişlerinin yaşanması bekleniyor.
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Çarşamba yağışların gün boyu aralıklarla devam etmesi öngörülürken, akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava ile sıcaklıklar 1 derece civarına gerileyecek.
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Beraberinde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
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<br>Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının cuma sabah saatlerine kadar etkili olacağı, ardından bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor.
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Gelecek hafta sonu itibarıyla sıcaklıkların tekrar bahar değerlerine yükselmesi bekleniyor.
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İstanbullulara sel uyarısı
İstanbullular dikkat: 'Uzak durun' diyerek uyardılar
İstanbul'da kar ve yağmurla barajların rekor artışa ulaşması sonrası İSKİ'den taşkın uyarısı geldi. Uyarıda, "Dere ve baraj havzalarında yaşanması muhtemel taşkınlara karşı tedbirli olunması ve dere yataklarından uzak durulması önem arz etmektedir" denildi.

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