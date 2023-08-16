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Dünya

Lan Tayfunu yıktı geçti: Bilanço ağırlaşıyor yaralı sayısı 50’ye yükseldi

Japonya’nın Kii Yarımadası’nda dün karaya çıkan ve ülkenin farklı kesimlerinde şiddetli rüzgar ve yağışlara neden olan Lan Tayfunu’nda bilanço netleşiyor. Ülkenin Mie, Wakayama, Kyoto, Osaka, Hygo, Shiga ve Shizuoka eyaletleri ve çevresinde etkili olan tayfun nedeniyle yaralananların sayısı 50’ye yükseldi. Şiddetli yağışlar sonucu Shizuoka eyaletinde 165 bin 803 hanedeki 382 bin 326 kişiye tahliye çağrısı yapılırken, Mie eyaletinde 6 bin 240 hanede elektrik kesintisi yaşandı.

10:11 . 16/08/2023 Çarşamba
IHA
Lan Tayfunu

Lan Tayfunu

Japonya’da etkili olan Lan Tayfunu nedeniyle yaralananların sayısı 50’ye yükseldi. Japonya’nın Kii Yarımadası’nda dün karaya çıkan ve ülkenin farklı kesimlerinde şiddetli rüzgar ve yağışlara neden olan Lan Tayfunu’nda bilanço netleşiyor. Ülkenin Mie, Wakayama, Kyoto, Osaka, Hygo, Shiga ve Shizuoka eyaletleri ve çevresinde etkili olan tayfun nedeniyle yaralananların sayısı 50’ye yükseldi. Şiddetli yağışlar sonucu Shizuoka eyaletinde 165 bin 803 hanedeki 382 bin 326 kişiye tahliye çağrısı yapılırken, Mie eyaletinde 6 bin 240 hanede elektrik kesintisi yaşandı.

Ulaşım aksadı

Hakata ve Tokyo istasyonları arasında gerçekleştirilmesi beklenen hızlı tren seferleri bugün öğle saatlerinde askıya alınırken, tren istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Ülke genelinde 28 uçuş iptal edildi. Bazı bölgelerde tayfunun neden olduğu şiddetli rüzgarlar araçların ve ağaçların devrilmesine neden olurken, şiddetli yağışlar su baskınları ve toprak kaymalarına yol açtı. Tottori ve Kyoto eyaletlerindeki birkaç köprünün yıkıldığı ve yolların sular altında kaldığı bildirildi.

Etkisini sürdürecek

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından yapılan açıklamada, Lan Tayfunu’nun öğle saatleri itibariyle Japon Denizi üzerinden saatte 20 kilometre hızla kuzey yönünde ilerlediği belirtilirken, Tokai ile Hokuriku bölgelerine şiddetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı. Yetkililer, halkı muhtemel sel baskınları ve toprak kaymalarına karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.



#Lan Tayfunu
#can kaybı
#ölü
#rüzgar
#japonya
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