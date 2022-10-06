LGBT lobisi 'anneye' savaş açtı: İngiltere'de artık 'doğuran ebeveyn' denilecek

LGBT lobisinin aile kurumuna yönelik saldırıları Avrupa'da hız kesmeden devam ediyor. Skandalın son adresi İngiltere oldu.

İngiltere Yerel Yönetimler Birliği 'anne, baba gibi değerleri hiçe saydı.

'ANNE' DEMEK YASAKLANIYOR

Yayınlanan yeni bir dil kılavuzu, İngiliz vatandaşlarına, ebeveynlerini anne ve baba demeyi yasaklıyor.

Anne yerine "doğuran ebeveyn" şeklinde adlandırmaları talimatı verildi.

Yasaklanan diğer terimler arasında "baba", "gurbetçi", "ikinci nesil", "ekonomik göçmen" ve "evsiz" yer alıyor.

GEREKÇE: 'KAPSAYICI' DEĞİLMİŞ!

The Sun'ın haberine göre, Yerel Yönetimler Birliği CEO'su Mark Lloyd OBE tarafından Konseylere gönderilen 18 sayfa uzunluğundaki Kapsayıcı Dil Kılavuzu'yla, dilin eşitlik ve çeşitliliğin sağlanmasındaki rolü göz önünde bulundurularak bazı terimlere yasak getirildiğini öne sürdü.

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“Travma, ırksal travma ve dışlanma deneyimleri, işyerinde LGBTQ+ ve siyah bireyler tarafından daha orantısız bir şekilde ve daha yüksek oranlarda deneyimleniyor” ifadelerinin yer aldığı kılavuzda, çalışanın kişisel geçmişine yalnızca "ilgili veya gerekli olduğunda" atıfta bulunulması gerektiği belirtildi.

REZALET 'TOPLUMSAL CİNSİYET TANIMA YASASI' İLE BAŞLADI

Genel tanımı itibariyle "sosyal içerme" politikasıyla LGBT'li bireyin eğitim, istihdam ve sivil toplum gibi toplumsal alanlar ile hizmet ve karar alıcı olarak kamu organlarına herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmadan dahil olmasını güçlendirilmeye yönelik çalışmalar yapıldı.

4 Nisan 2005’te yürürlüğe giren 2004 Toplumsal Cinsiyet Tanıma Yasası, trans insanlara -her ne kadar cinsiyet seçeneği sadece ‘kadın’ ya da ‘erkek’ ile sınırlı olsa da- yeni doğum sertifikası almalarını sağlayacak olan cinsiyetlerini tam yasa onaylama hakkı vermiş; 2010 Eşitlik Yasası LGBT işçilerine işyerlerinde ayrımcılık, taciz ve mağduriyet konularında koruma verdi. Mevzuat, mevcut mevzuatı bir araya getirdi ve trans işçiler için korumalar eklenerek Toplumsal Cinsiyet Tanıma Yasası tarafından verilen hakları sağlamlaştırılmıştı.

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