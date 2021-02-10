Gündem İşte finansörler
İSTANBUL

​İşte finansörler

İşte finansörler

Türkiye’de LGBT’yi yaymak için saha çalışmaları ve yürüyüşler yapıp paneller düzenleyen dernekler, Boğaziçi eylemleriyle daha görünür hale geldi. Batılı ülkelerin temsilcileri ve bazı CHP’li belediyeler de LGBT’li örgütleri finanse etmeyi “görev” bilip birbiriyle yarışıyor. “Kaos Gey ve Lezbiyen (KAOS GL) Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği” eşcinsel örgütler için fon rehberi hazırlayarak para alabilecekleri adresleri yazdı. Buna göre 14 ülkedeki 59 sivil toplum kuruluşu LGBT’lilere sponsor oluyor. Bu STK’ların 22’si ABD, 12’si Hollanda, 8’i İngiltere, 3’ü Almanya ve 2’si Fransa’da. Türkiye’de de 10 büyükelçilik/konsolosluk para aktarıyor. Bunlar ABD, Almanya, Danimarka, Fransa, Hollanda, Kanada, Norveç, İngiltere ve İsviçre büyükelçilikleri ile İsveç İstanbul Başkonsolosluğu. Rehberde, fon alınabilecek kurumlar arasında CHP’li Beşiktaş, Kadıköy ve Şişli belediyeleri de sıralanıyor.

Osman Özgan Yeni Şafak
LGBT dernekleri Boğaziçi eylemleriyle daha görünür hale geldi.
LGBT dernekleri Boğaziçi eylemleriyle daha görünür hale geldi.

Türkiye’de eşcinselliği “cinsel yönelim” adı altında meşrulaştırmaya çalışan, bu konuda uluslararası düzeyde gerçekleştirilen lobi faaliyetlerini Türkiye’de uygulayan, saha çalışması yapan, yürüyüş ve paneller düzenleyen LGBTİ derneklerinin para kaynakları deşifre oldu. Söz konusu derneklerin fon kaynakları, “Kaos Gey ve Lezbiyen (KAOS GL) Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği”nin hazırladığı, “Türkiye’deki LGBTİ+ Örgütleri İçin Fon Rehberi” başlıklı çalışmada yer aldı. “Sivil Düşün AB Programı” kapsamında Avrupa Birliği desteğiyle hazırlanan fon rehberinin, LGBTİ hareketinin güçlenmesi ve çeşitlenmesine katkıda bulunmak için hazırlandığı kaydedildi.

14 ÜLKEDEN 59 STK

  • Söz konusu fon rehberinde, Türkiye’de faaliyet yürüten LGBTİ+ örgütlerine, dünyada ve Türkiye’de LGBTİ alanına fon veren ve destekleyen kaynaklar hakkında bilgi verildi. Buna göre, “LGBTİ+, toplumsal cinsiyet, cinsel haklar, cinsiyet eşitliği, LGBT işçilerin konumu ve lezbiyen, eşcinsel, biseksüel, transeksüel ve queer hakları” gibi alanlardaki projeler için hibe alınabilecek 14 ülkedeki 59 sivil toplum kuruluşu yer aldı. Bu STK’ların 22’si ABD, 12’si Hollanda, 8’i İngiltere, 3’ü Almanya, 2’si Fransa, 2’si Güney Afrika Cumhuriyeti, 2’si İsveç, 2’si İsviçre merkezli olduğu görüldü. Yine Belçika, Danimarka, İrlanda, Kanada, Mısır ve Norveç’de birer STK bulunuyor.

İçişleri Bakanı Soylu: Sapkın LGBT'ye koruma kalkanı olan Twitter ülkelerin kimyasını bozuyor
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu: Sapkın LGBT'ye koruma kalkanı olan Twitter ülkelerin kimyasını bozuyor

10 ELÇİLİK FON KAYNAĞI

Yabancı temsilciliklerden de fon alınabileceği belirtilen rehberde, Türkiye’de bulunan 10 büyükelçilik/konsolosluk fonuna da yer verildi. Buna göre, ABD, Almanya, Danimarka, Fransa, Hollanda, Kanada, Norveç, İngiltere ve İsviçre büyükelçilikleri ile İsveç İstanbul Başkonsolosluğu da rehberde sayıldı. Söz konusu diplomatik temsilciliklere, toplumsal cinsiyet, kadın hakları, cinsiyet eşitliği, cinsel haklar, ayrımcılıkla mücadele, cinsiyet temelli şiddetle mücadele ve LGBTİ hakların alanındaki projeler için başvurulabileceği kaydedildi.

ABD'nin maaşlı 'adamları'
GÜNDEM
ABD'nin maaşlı 'adamları'

AB VE BM LİSTEDE

  • Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu ve Birleşmiş Milletler fon sağlayacak uluslararası kuruluşlar olarak gösterildi. Rehberde, AB’den, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA), AB Programları, Avrupa Gençlik Vakfı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu gibi oluşumlar üzerinde hibe ve proje desteği elde edilebileceği belirtiliyor. Yine “ayrımcılıkla mücadele, homofobi ve ırkçılık karşıtı mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet ana akımlaşması ve kişisel verilerin korunması” gibi alanlardaki projelere için Avrupa Komisyonu’na başvurulabileceği kaydediliyor.

CHP’Lİ BELEDİYELER BAŞROLDE

Rehberde, fon alınabilecek kurumlar arasında CHP’li 3 belediye de gösterildi. Bu belediyeler Beşiktaş, Kadıköy ve Şişli Belediyesi olarak sıralandı. Rehberde, özellikle Beşiktaş ve Kadıköy belediyelerinin toplumsal cinsiyet ve LGBTİ+ hakları alanında ayni yardım ile hukuki ve psikolojik destek sağladığı belirtiliyor. Şişli Belediyesi’nin ise LGBTİ+ Onur Haftası hususunda ayni katkı sunduğu ve ayrıca LGBT’lere yönelik jinekolojik muayene ile anonim HIV testi uygulaması hizmetleri verdiği kaydediliyor.

Boğaziçi’nde neler oluyor?
GÜNDEM
Boğaziçi’nde neler oluyor?

TÜRKİYE’DEN 6 STK VAR

  • Türkiye’de fon alınabilecek 6 STK da rehberde sıralandı. “Kadın, gençlik, LGBTİ+, toplumsal cinsiyet, cinsel sağlık, üreme hakları, aile planlaması azınlıklar ve mülteci hakları” gibi konularda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları şöyle sıralandı: KAOS GL, Kral Baudouin Vakfı, Pride Sports, Sivil Toplum için Destek Vakfı, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı, Toplum Gönüllüleri Vakfı. Öte yandan desteklenebilecek proje konuları hakkında kapsamlı bilgilerin yer aldığı rehberde, bu projelere sağlanabilecek finansal desteklerin miktarlarına ilişkin bilginin yer almaması ise dikkat çekti.
Abone Ol Google News
Öyleyse kayıtları açıkla

Öyleyse kayıtları açıkla

Darbe girişiminden bir gün önce Pentagon'da olmak normalmiş.
Fransa imama dava açtı

Fransa imama dava açtı

​'Erdoğan Macron'dan daha başarılı' diyemezsin.
İşte finansörler

İşte finansörler

LGBT'li örgütlere fon sağlama konusunda birbiriyle yarışıyorlar.
S-400’e Girit modeli

S-400’e Girit modeli

​İhtiyaç halinde aktif edilecek.
AB Çin aşısına yöneldi

AB Çin aşısına yöneldi

​Tedarikte yaşanan sorunlar ön yargıyı kırdı.
Okulu böyle tanıttılar

Okulu böyle tanıttılar

Boğaziçi, ABD için yararlı kurum.
Hedefi küskünler

Hedefi küskünler

İnce, CHP'den 10 vekille temasta.
Fenerbahçe kupaya veda etti

Fenerbahçe kupaya veda etti

​Sarı lacivertliler derbinin ardından kupada da mağlup oldu.
Eleştirilerin odağında 'Bulut' var

Eleştirilerin odağında 'Bulut' var

Kupaya veda eden Fenerbahçe'de Erol Bulut tepki çekti.
Ortadan kaybolmuştu

Ortadan kaybolmuştu

​Göbeklitepe'deki gizemli monolitin sırrı çözüldü.
Hedefimiz 2023'te Ay'a gitmek

Hedefimiz 2023'te Ay'a gitmek

Milli Uzay Programı'nın yol haritası belli oldu.
Konya'da<br>deprem oldu

Konya'da
deprem oldu

​Merkez üssü Tuzlukçu ilçesi...
Vaka sayılarında<br>artış sürüyor

Vaka sayılarında
artış sürüyor

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.
Pandemiye rağmen yüzde 22 büyüdü

Pandemiye rağmen yüzde 22 büyüdü

​TMSF'nin yönettiği Erciyes Anadolu Holding'ten büyük başarı.

​AK Parti MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.