Dünya Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri geçici yönetim adaylığından çekildi
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Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri geçici yönetim adaylığından çekildi

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde İsviçre'de devam eden Libya Siyasi Diyalog Forumu'ndaki geçici yürütme otoritesinin seçimi sürecinde, Başkanlık Konseyi için koyduğu adaylığını çektiğini duyurdu. Öte yandan Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun bir üyesi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mişri'nin, "Forumdaki 4 kişilik adaylık listelerinin kendisini kabul etmemesinden ötürü adaylıktan çekildiğini" iddia etti.

Haber Merkezi AA
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Aljazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, üç üyeli Başkanlık Konseyi adaylığından çekilmesi hakkında, "Daha büyük bir fikir birliğine varılması için adaylıktan çekilme kararı aldım." dedi.

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  • Öte yandan Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun bir üyesi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mişri'nin, "Forumdaki 4 kişilik adaylık listelerinin kendisini kabul etmemesinden ötürü adaylıktan çekildiğini" iddia etti.

Geçici yönetimin belirlenmesi için yarın son gün

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) öncülüğünde Libya krizine siyasi çözüm için başlatılan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF), 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici yürütme otoritesini belirlemek için 1-5 Şubat tarihleri arasında İsviçre'de toplanıyor.

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Başkanlık Konseyi için 24, Başbakanlık için de 21 aday bulunuyor

  • LSDF'deki 74 forum üyesinden 37'si batı bölgesi (Tripolitanya), 23'ü doğu bölgesi (Sirenayka), 14'ü de güney bölgesini (Fizan) temsil ediyor. Başkanlık Konseyinin üç üyesi ve Başbakan ile birlikte 4 yöneticinin yer alacağı geçici yönetimin seçiminde, Başkanlık Konseyi için 24, Başbakanlık için de 21 aday bulunuyor.

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Konsey, "liste yönteminin" kullanılacağı 2 turlu oylama yapacak

Forumun belirlediği aday seçim mekanizmasına göre, üyeler, geçici yönetimin başı sayılan üç üyeli Başkanlık Konseyi ve Başbakanı seçmek için "liste yönteminin" kullanılacağı 2 turlu oylama yapacak.

  • Bu yönteme göre, adaylar kendi aralarında, Başkanlık Konseyi Başkanı, Başkanlık Konseyi üyeleri ve Başbakan pozisyonu adayını içeren 4 kişilik listeler oluşturacak. Her listenin, LSDF tarafından oylamaya sunulmak için toplam 17 destek alması gerekecek (8 batı, 6 doğu, 3 güney).

LSDF'de yapılacak ilk tur oylamasında listelerden birinin, kazanmak için oyların yüzde 60'ını alması gerekiyor. Hiçbiri bu yüzdeyi alamazsa, en yüksek yüzdeyi alan iki liste ikinci turda yarışacak ve yüzde 50 1 oy alan liste kazanacak.

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