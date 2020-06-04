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Dünya Libya İçişleri Bakanı Trabluslu kadın ve çocukların hayatları artık daha güvende
AFRİKA

Libya İçişleri Bakanı: Trabluslu kadın ve çocukların hayatları artık daha güvende

Libya İçişleri Bakanı Başağa, Trablus Uluslararası Havalimanı'nın milislerden kurtarılmasıyla başkent Trablus'ta yaşayan kadın ve çocukların hayatlarının artık daha güvende olduğunu belirtti.

Haber Merkezi AA
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa.
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu, İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkentteki sivilleri hedef almada kullandığı Trablus Uluslararası Havalimanı'nın kurtarılmasının ardından yaptığı açıklamayı paylaştı.

  • Trablus'a saldıranların, yerel ve uluslararası kanunların yasakladığı her türlü suçu işlediğini ve bunu bilerek yaptığını kaydeden Başağa, "Havalimanı'nın kurtarılmasıyla Trablus'ta yaşayan kadın ve çocukların hayatları artık daha güvende" ifadesini kullandı.

Havalimanının kurtarılmasını "Hafter milislerinin sivilleri hedef alan roket ve füzelerinin Trablus'tan uzaklaştırılması konusunda yeni bir adım" olarak değerlendiren Başağa, milislerin sivil halkın evlerine, çocukların odalarına, camilere ve hükümet binalarına mayınlar döşediğini aktardı.

Başağa, Hafter milislerinin örgütlü bir suç çetesi olduğunu ve bunlardan kurtulmadıkça ülkenin rahatlayamayacağını vurguladı.

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Hafter milisleri oyuncaklara patlayıcı tuzaklamış

Öte yandan Öfke Volkanı Operasyonunun Facebook sayfasında, Hafter milislerinin sivillere ait evlerin içinde patlayıcı tuzakladığı oyuncakların resimleri paylaşıldı.

  • Yaklaşık bir yıl önce başkente saldırı emri veren darbeci Hafter'e bağlı milisler, son dönemde Libya ordusu karşısında üst üste kayıplar yaşıyor.

Libya ordusu, Trablus'un güneyindeki geniş bir bölgeyi Hafter milislerinden arındırdıktan sonra dün milislerin işgalindeki stratejik öneme sahip Trablus Uluslarası Havalimanı'nı geri aldıklarını duyurmuştu.

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