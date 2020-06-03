Libya'da Hafter milisleri çekilirken kayıp vermeye devam ediyor

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Artvin'de de maske takmak zorunlu hale getirildi

Artvin’de İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Korona virüs ile mücadele kapsamında kamu kurumu ve kuruluşları, özel iş yerleri ile kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.