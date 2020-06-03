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Dünya Libyada Hafter milisleri çekilirken kayıp vermeye devam ediyor
AFRİKA

Libya'da Hafter milisleri çekilirken kayıp vermeye devam ediyor

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, Libya ordusunun başkent Trablus'un güneyine başlattığı operasyonlar karşısında mevzi kaybetmeye devam ediyor.

Haber Merkezi AA
Hafter güçleri kayıp vermeye devam ediyor.
Hafter güçleri kayıp vermeye devam ediyor.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın birimi, cephe hatlarında tutunamayan ve kaçan Hafter milislerinin araçlarının etkisiz hale getirildiğine dair görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

  • Darbeci Hafter'e bağlı milislerin mevzi kaybettiği yerlerden Trablus Uluslararası Havalimanı bölgesinin yakınlarındaki bir noktadan paylaşılan görüntülerde, kaçan Hafter milislerinin araçlarının etkisiz hale getirildiği görüldü.

Libya ordusu, bugün sabah saatlerinde Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Uluslararası Havalimanı'nın kurtarılması için operasyonun resmen başladığını duyurmuştu.

Libya ordusu Trablus Havalimanı'nı kurtarma operasyonunu resmen başlattı
DÜNYA
Libya ordusu Trablus Havalimanı'nı kurtarma operasyonunu resmen başlattı

Ordu güçlerinin ilerleyişi sürüyor

Havalimanı çevresindeki bölgelerde çatışmalar devam ediyor.

Libya ordusu, Hafter'e bağlı milisler karşısında son dönemde pek çok başarıya imza attı.

Hafter milislerini 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nden çıkaran Libya hükümetine bağlı askeri birlikler, ülkenin batısındaki farklı bölgeleri de milislerden temizlemeye devam ediyor.

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