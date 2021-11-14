Dünya Libya yargısı Hafter ve Kaddafinin adaylıklarının durdurulmasını istedi
AFRİKA

Libya yargısı Hafter ve Kaddafi’nin adaylıklarının durdurulmasını istedi

Libya Askeri Başsavcılığı, Yüksek Seçim Komisyonundan, Halife Hafter ve Seyfülislam Kaddafi’ye isnat edilen suçlar hakkında soruşturma tamamlanana kadar başkanlık seçimleriyle ilgili adaylık işlemlerinin durdurulmasını talep etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Libya yargısı Hafter ve Kaddafi’nin adaylıklarının durdurulmasını istedi
Kaddafi ve Hafter

Başsavcılıktan Yüksek Seçim Komisyonuna gönderilen resmi yazıda, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter ve devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'ye isnat edilen çeşitli cinayet ve savaş suçlarına yer verildi.

İsnat edilen suçlar için Hafter ve Seyfülislam Kaddafi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı kaydedilen Başsavcılık yazısında, bu kişilerin 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimlerine girmek için yaptıkları tüm adaylık işlemlerinin haklarındaki soruşturma tamamlanana kadar durdurulması istendi.

Kaddafi'nin oğlu Libya'daki başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı
DÜNYA
Kaddafi'nin oğlu Libya'daki başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, 24 Aralık'taki başkanlık seçimleri için bugün adaylık başvurusunda bulunmuştu.

Ülkenin güneyinde yer alan Sebha kentindeki seçim merkezine bizzat giden Seyfülislam Kaddafi, 2011'de babasının rejiminin düşmesinden bu yana ilk kez ortaya çıkmıştı.

İbrahim Kalın: Libya'da müttefikler 'Sayenizde çatışmaya denge geldi' diyor
GÜNDEM
İbrahim Kalın: Libya'da müttefikler 'Sayenizde çatışmaya denge geldi' diyor

Macron'dan hadsiz sözler: Türkiye Libya'daki güvenliği tehdit ediyor
DÜNYA
Macron'dan hadsiz sözler: Türkiye Libya'daki güvenliği tehdit ediyor
Dakikalarca kurtarılmayı beklediler

Dakikalarca kurtarılmayı beklediler

Kanala düşen çiftin yardımına ekipler yetişti.
Ocak ayında meclise getirecek

'Ocak ayında meclise getirecek'

Bakan Bilgin'den 3600 Ek Gösterge açıklaması.
Kılıçdaroğlunun helalleşme yolculuğu partilileri rahatsız etti: Kurumların ahireti olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Köprünün açılışını belki 18 Mart'a bile kalmadan yapacağız.

​14 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

Depremin büyüklüğü 6,5 olarak ölçüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.