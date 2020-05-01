Libya'da bir şehir daha Hafter'den desteğini çekti: Libya hükümeti darbeci Hafter'i havadan vurdu

Libya Hükümeti, başkent Trablus’un güneyinde bulunan darbeci Hafter milislerine ait askeri bir konvoya 6 hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
Libya Hükümeti, başkent Trablus’un güneyinde bulunan darbeci Hafter milislerine ait askeri bir konvoya 6 hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
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