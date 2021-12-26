Libya'da biri bebek 27 göçmenin cesedi karaya vurdu

Libya Kızılayı Hums Şubesinden yapılan açıklamaya göre, dün gece Hums kentinin El-Allus bölgesi kıyısında, Akdeniz'i geçmeye çalışırken boğulan biri bebek 17 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Kızılay ekiplerinin, bölgede yürüttükleri arama çalışmaları sırasında yakınlardaki bir plajda da ikisi kadın olmak üzere 10 ceset daha bulduğu, hala hayatta olan 3 göçmenin ise ekiplerce hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Söz konusu 3 göçmenin verdikleri ifade doğrultusunda kıyıdaki aramaların devam ettiği aktarıldı.

Kimlikleri henüz tespit edilemeyen cesetlerin, Libya üzerinden lastik botlarla Akdeniz'e açılan Afrikalı düzensiz göçmenlere ait olduğu belirtiliyor.

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Sorumlu ülkeler mülteci dramını görmezden geliyor

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde önemli noktalardan biri haline geldi.

Uluslararası Göç Örgütünden yapılan açıklamaya göre bu yıl şimdiye kadar yaklaşık 1500 düzensiz göçmen, Akdeniz'de önlenebilir deniz kazalarında boğularak hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler yetkililerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşu üyeleri ve insan hakları aktivistleri, Orta Akdeniz rotası boyunca yaşanan acıların ve ölümlerin büyük bir kısmının önlenebilir olduğunun sık sık altını çiziyor.

Göçmenlere yönelik "geri itme" politikası uygulanması, acil durum çağrılarına cevap verilmemesi ve kurtarma çabalarının engellenmesi nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerinin de bu göçmen ölümlerinde sorumluluğu bulunduğuna dikkati çekiliyor.

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FOTOĞRAF 8 Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.<br><br> Her yıl binlerce göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.<br><br> O göçmenlerden beşinin cesedi, Libya'nın başkenti Trablus'a 80 kilometre uzaklıkta bulunan Sabratha kentinin sahilinde bulundu. Dünya insanlık dramına seyirci: Göçmen cesetleri yine kıyıya vurdu Avrupa'ya ulaşmak için Akdeniz'i geçmeye çalışırken yaşamını yitiren beş düzensiz göçmenin cesedi, Libya'nın başkenti Trablus'a 80 kilometre uzaklıkta bulunan Sabratha kentinin sahilinde bulundu. Libya Kızılay ekipleri, hayatını kaybedenleri ceset torbalarına koyarak araçlara taşıdı.

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