Tunus açıklarında gemi faciası: En az 57 göçmen boğuldu

Tunus Kızılayı yaptığı açıklamada Tunus açıklarında göçmenleri taşıyan bir geminin battığını ve en az 57 göçmenin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
Tunus Kızılayı yaptığı açıklamada Tunus açıklarında göçmenleri taşıyan bir geminin battığını ve en az 57 göçmenin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
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