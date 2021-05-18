Tunus açıklarında gemi faciası: En az 57 göçmen boğuldu

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Depremde 107 vatandaşın öldüğü İzmir'in en çok gecekonduya sahip ilçesi Karabağlar'da CHP'li başkandan TOKİ projesini iptal ettirdi

AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Mahmut Atilla Kaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada TOKİ tarafından Karabağlar'da yapılması planlanan projenin CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun açtığı dava sonrası iptal edildiğini söyledi. Depremde 107 vatandaşın hayatını kaybettiği İzmir'in en fazla gecekonduya sahip ilçesi olan Karabağlar'da yapılacak olan proje ile 750 dar gelirli ailenin konut sahibi olması planlanıyordu.