Dünya Tunus açıklarında gemi faciası En az 57 göçmen boğuldu
AFRİKA

Tunus açıklarında gemi faciası: En az 57 göçmen boğuldu

Tunus Kızılayı, Tunus açıklarında bir gemi battığını ve en az 57 göçmenin boğulduğunu duyurdu.

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Tunus açıklarında gemi faciası: En az 57 göçmen boğuldu
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Tunus Kızılayı yaptığı açıklamada Tunus açıklarında göçmenleri taşıyan bir geminin battığını ve en az 57 göçmenin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

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