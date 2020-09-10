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Dünya Libyada düşürülen Rus savaş uçağının Türk hava savunma sistemlerince vurulduğu iddia ediliyor
ORTADOĞU

Libya'da düşürülen Rus savaş uçağının Türk hava savunma sistemlerince vurulduğu iddia ediliyor

Libya'da geçtiğimiz gün düşürülen Rus MiG-29 savaş uçağının, Türkiye'nin konuşlandırdığı HAWK hava savunma sistemlerince vurulduğu öne sürüldü. MiG-29 savaş uçağının pilotu, olay yerinde çektiği videoda teknik bir arıza olmadığını ve uçağa yönelik saldırı olduğunu söylemişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Rusya'nın Hafter'e destek için Libya'ya gönderdiği savaş uçaklarından biri geçtiğimiz günlerde düşmüştü. Cufra Hava Üssü'ne konuşlandırılan MiG-21 uçağını kullanan Rus Wagner askeri, fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan çıkmayı başarmış ve iniş yaptığı yerden video çekmişti.

Rus paralı asker, uçağın teknik arıza nedeniyle düşmediğini ve saldırı düzenlendiğini söylemişti.

TÜRK HSS'LERİ VURDU

  • Libyalı açık istihbarat kaynakları, Rus MiG-29 savaş uçağının Türkiye'nin bölgeye konuşlandırdığı hava savunma sistemlerince vurulduğunu öne sürdü. HAWK sistemlerinin ayrıca Mil Mi-8 helikopterini de düşürdüğü belirtiliyor.

LİBYA'DA SON DURUM NE?

Türkiye'nin desteği ile Mart ayında kapsamlı bir operasyon başlatan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri, Trablus'un batısını ve güneyini Hafter'den temizlendikten sonra Sirte'ye yönelmişti.

Hafter'i destekleyen ülkelerden ve uluslararası kamuoyundan gelen baskılar nedeniyle operasyona ara verilmiş ve Sirte'nin silahsızlandırılması için diplomatik süreç başlatılmıştı.

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Türkiye destekli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, 4 Nisan 2019'dan bu yana Trablus'a saldıran Hafter militanlarına çok ağır darbeler vurdu. Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Mısır'ın askeri desteğini arkasına alan Darbeci General Hafter'in ülkenin tek lideri olma hayali sona erdi. Nisan ayından bu yana yoğun ilerlemeler kaydeden Libya ordusunun bu başarıyı elde etmesinde Türkiye'nin verdiği askeri destek ve SİHA'lar etkili oldu.


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