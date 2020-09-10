Libya'da düşürülen Rus savaş uçağının Türk hava savunma sistemlerince vurulduğu iddia ediliyor

Rusya'nın Hafter'e destek için Libya'ya gönderdiği savaş uçaklarından biri geçtiğimiz günlerde düşmüştü. Cufra Hava Üssü'ne konuşlandırılan MiG-21 uçağını kullanan Rus Wagner askeri, fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan çıkmayı başarmış ve iniş yaptığı yerden video çekmişti.

Rus paralı asker, uçağın teknik arıza nedeniyle düşmediğini ve saldırı düzenlendiğini söylemişti.

TÜRK HSS'LERİ VURDU

Libyalı açık istihbarat kaynakları, Rus MiG-29 savaş uçağının Türkiye'nin bölgeye konuşlandırdığı hava savunma sistemlerince vurulduğunu öne sürdü. HAWK sistemlerinin ayrıca Mil Mi-8 helikopterini de düşürdüğü belirtiliyor.

LİBYA'DA SON DURUM NE?

Türkiye'nin desteği ile Mart ayında kapsamlı bir operasyon başlatan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri, Trablus'un batısını ve güneyini Hafter'den temizlendikten sonra Sirte'ye yönelmişti.

Hafter'i destekleyen ülkelerden ve uluslararası kamuoyundan gelen baskılar nedeniyle operasyona ara verilmiş ve Sirte'nin silahsızlandırılması için diplomatik süreç başlatılmıştı.