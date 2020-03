Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin kalmak ile dönmek arasındaki dramı sürüyor Ciddi bir ekonomik krizle mücadele eden Lübnan'da çoğu çocuk ve kadın binlerce Suriyeli mülteci zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Suriyeli mültecilerin yüzde 73'ü "yoksulluk" sınırının altında yaşarken yüzde 90'ının ise yaklaşık 1000 dolar borcu bulunuyor ve kira, yiyecek gibi temel yaşam ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyor. Suriyeli kadın mülteci Ummu Muhammed, "Suriye'deyken ölüm her an her yerde her köşe başında bizimleydi. Esed rejiminin baskı ve katliamından kurtulmak için Lübnan'a geldik ancak burada da yoksulluk bizi yedi bitirdi" dedi.

