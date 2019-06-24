Lübnanlılar Filistin'i satmak isteyenlerin ortağı olmayacak Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri; "Bazıları Lübnan makamlarının sessizliğini zehirli teklifi kabul şeklinde yorumlamasın diye şunu vurgulamak istiyoruz. Yatırımları için Lübnan'da verimli bir toprak bulamayacaklar. Bu yatırım, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devlet kurma ve geri dönüş gibi Filistin halkının hakları ve Filistin davası aleyhinedir. Lübnan ve Lübnanlılar Filistin'i otuz gümüşe (ucuza) satmak isteyenlerin ortağı olmayacak" dedi.

Haber Merkezi 24 Haziran 2019, 10:16 Son Güncelleme: 24 Haziran 2019, 10:45 AA