Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya Lübnanlılar Filistini satmak isteyenlerin ortağı olmayacak
ORTADOĞU

Lübnanlılar Filistin'i satmak isteyenlerin ortağı olmayacak

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri; "Bazıları Lübnan makamlarının sessizliğini zehirli teklifi kabul şeklinde yorumlamasın diye şunu vurgulamak istiyoruz. Yatırımları için Lübnan'da verimli bir toprak bulamayacaklar. Bu yatırım, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devlet kurma ve geri dönüş gibi Filistin halkının hakları ve Filistin davası aleyhinedir. Lübnan ve Lübnanlılar Filistin'i otuz gümüşe (ucuza) satmak isteyenlerin ortağı olmayacak" dedi.

Haber Merkezi AA
Nebih Berri'nin Basın Ofisi'nden yazılı açıklama yapıldı.
Nebih Berri'nin Basın Ofisi'nden yazılı açıklama yapıldı.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Lübnanlıların Filistin'i satanlardan olmayacağını söyledi.

Beyaz Saray'ın internet sitesinde önceki gün, İsrail-Filistin meselesine çözüm iddiasıyla hazırlanan "Yüzyılın Anlaşması" planının ekonomi paketinin yayınlanmasının ardından Nebih Berri'nin Basın Ofisi'nden yazılı açıklama yapıldı.

  • "Bazıları Lübnan makamlarının sessizliğini zehirli teklifi kabul şeklinde yorumlamasın diye şunu vurgulamak istiyoruz. Yatırımları için Lübnan'da verimli bir toprak bulamayacaklar. Bu yatırım, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devlet kurma ve geri dönüş gibi Filistin halkının hakları ve Filistin davası aleyhinedir. Lübnan ve Lübnanlılar Filistin'i otuz gümüşe (ucuza) satmak isteyenlerin ortağı olmayacak." ifadeleri kullanılan açıklamada, ekonomik olarak zor bir durumda olan Lübnan'ı milyar dolarlarla aldatabileceğini sananların yanıldığı kaydedildi.

Filistin davası Arapların parasıyla vuruluyor

Arap coğrafyasının Filistin meselesinin infazında kullanılmasına izin verilmemesinin istendiği açıklamada, Filistin davasının, her zaman olduğu gibi "Arapların maddi olanakları" silahıyla vurulmak istendiği aktarıldı.

  • ABD'nin İsrail-Filistin meselesine çözüm iddiasıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" planının ekonomi paketinde, Filistin ve komşu ülkeleri kapsayan 50 milyar dolarlık yatırım fonu öngörülmüştü.

Batı Şeria ve Gazze'yi kapsayan geliştirme projeleri hakkında detaylı bilginin paylaşıldığı planda, Filistin halkının başkent olarak gördüğü Doğu Kudüs'e hiç değinilmemişti.

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