Bahreyn'deki ihanet konferansına bölge halkı tepkili: Filistin'e asla hizmet etmez!

Bölge halkının itiraz ve tepkilerine rağmen, Arap monarşiler İsrail ve ABD ile yakın ilişki geliştirmeye devam ediyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Ürdün çalıştaya katılsın mı katılmasın mı?

İrbid halkından Ahmed Şityat, yaptığı açıklamada, Ürdün ve Filistin'in çalıştaya katılmasının, Yüzyılın Anlaşması planını onayladığı anlamına gelebileceğini, katılmaması halinde ise çalıştaya yoğun katılım sağlayan ülkeler tarafından hesap dışı bırakılacaklarını söyledi.

Ürdün-Filistin ilişkilerinden hareketle konuyu çok önemli gördüklerini kaydeden Şityat, "Çalıştayın ayrıntıları açıklanmadığı için Ürdün halkının zihni karışık. Ürdün'ün çalıştaya katılımını açıklama konusundaki tutumunda tereddüt etmesi sokağa yansıyor." dedi.

Ürdün'ün tutumu açıklanmadı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkesinin, Bahreyn'de düzenlenecek çalıştayla ilgili tutumunu henüz açıklamadığını belirtmişti.

Safedi, Ürdün'ün çalıştayla ilgili kararının net bir şekilde açıklanacağını ifade etmişti.

Ancak Safedi'nin açıklamasından 2 gün önce İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili Ürdün, Mısır ve Fas'ın çalıştaya katılacaklarını Washington'a ilettiğini iddia etmişti.

Safedi ise Beyaz Saray'ın açıklamasının ardından ülke olarak çalıştayla ilgili tutumlarını belirlemek için dostlarıyla istişare haklarını kullandıklarını ve karar verdiklerinde bunu net bir şekilde açıklayacaklarını söyledi.

"Bahreyn Çalıştayı çözüm değil"

"Bahreyn'deki çalıştay çözüm değil, Yüzyılın Anlaşması'na hizmettir" diyen İrbidlilerden Hena Ebu Lebde ise Bahreyn çalıştayıyla ilgili net bir durumun olmadığını belirterek, "Çalıştayın ekonomik yönü var ve bunu köklü çözüm saymıyorum, adil değil, Filistin davasına hizmet etmiyor ve sorunu çözmeyecek. Bu çalıştayı ve Yüzyılın Anlaşması'nı tamamen reddediyoruz." diye konuştu.

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Hasan Erşidat da Yüzyılın Anlaşması'nın ekonomik yönünün ele alınacağı ve kabul edildiği yönde ona bir resmilik kazandıracak olan çalıştaya katılmamanın Ürdün'ün çıkarına olduğunu ifade etti.

Yönetimin tutumu ile halkın tutumu aynı

Ürdünlü Nasr Taamine, Ürdün halkının çalıştayda ne olup bittiğinin ayrıntılarını bilmediğini, çalıştayda Yüzyılın Anlaşması'nın ekonomik yönünün ele alındığının söylendiğini aktardı.

Taamine, "Çalıştaydan ne sonuç çıkarsa çıksın, Yüzyılın Anlaşması'nı reddetme konusunda halk olarak bizim tutumumuz net olarak yönetimin tutumundan yanadır. Eğer Filistinlilerin beklentilerini karşılamazsa reddederiz. Bizim için önemli olan bölgede barışın varlığıdır. Filistin halkıyla tarihi ve İslami mirasa sahibiz. Onlarla coğrafi ve demografik ilişkimiz de var" dedi.

Filistinlilerin beklentileri

İrbid halkından Muhammed el-Beddur da Taamine ile aynı fikirde olduğunu belirterek, Filistin halkının beklentilerini karşılamayan her türlü öneriyi reddettiğini, Ürdünlüleri Filistinli kardeşleriyle kardeşlik ve tarih ilişkisinin bağladığını kaydetti.

Sabit tutumlar

Ürdünlü Ömer el-Arac, çalıştay, sonuçları ve Yüzyılın Anlaşması'na hizmet etme konusundaki rolü ne olursa olsun Filistinlilerin Kudüs'e ve İslami kutsallara yönelik sabit tutumlarından vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Arac, "Kudüs ile bizi tarih ve dini ilişki bağlıyor ve bu ilişkiyi etkileyecek her türlü çalıştayı ve anlaşmayı reddetmemizi zorunlu kılıyor." diye konuştu.

"Katılım zorunludur"

Vatandaşlardan Velid et-Taani ise Filistin davasının Ürdün ile bağı olmasından dolayı ve çıkan sonuçları görerek nasıl bir karar verileceğini bilmek için Ürdün'ün çalıştaya katılmasının zorunlu olduğunu söyledi.

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Filistin yönetimi ve Filistinli gruplar, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınması, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içerdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" araçlarından biri olduğu gerekçesiyle Manama'daki çalıştayı boykot etme konusunda hemfikir.

"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Filistin yönetimi, çalıştaya katılmayacağını açıklarken, konferansa davet edilmesi beklenen ülkelere boykot çağrısı yapmıştı. Filistin yönetiminin bu çağrısına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ın Manama'daki çalıştaya katılacağı duyurulmuştu.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili de Ürdün, Mısır ve Fas'ın çalıştaya katılacaklarını Washington'a ilettiğini iddia etmişti.

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