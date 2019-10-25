Dünya Macaristan Başbakanından güvenli bölge açıklaması Türkiye istikrar sağladı
AVRUPA

Macaristan Başbakanından 'güvenli bölge' açıklaması: Türkiye istikrar sağladı

Macaristan Başbakanından 'güvenli bölge' açıklaması: Türkiye istikrar sağladı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'yla güvenli bölgenin oluşturulduğunu söyledi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı ağırlamıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı ağırlamıştı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de 3 milyondan fazla mültecinin yaşadığını ve Türkiye'nin Suriyelileri kendi ülkelerine göndermesinin Macaristan'ın çıkarına olduğunu belirten Orban, ''Mülteciler ya Suriye'ye ya da Avrupa'ya gidebiliyor. Mültecilerin Suriye'ye yani kendi evlerine gidebilmeleri için o bölgenin askeri anlamda istikrara kavuşturulması gerekiyordu. Anladığım kadarıyla bu gerçekleştirildi ve güvenli bölge oluşturuldu." diye konuştu.

Suriyelilerin Avrupa'ya doğru yola çıkması halinde Yunanistan ve Balkanlar üzerinden ya Macaristan ya da Hırvatistan sınırına ulaşacağını ama bunun gerçekleşmesini istemediklerini kaydeden Orban, Avrupa Birliği'ne, Türkiye tarafından oluşturulan güvenli bölgede inşa edilecek şehirler için maddi yardımda bulunması çağrısı yaptığını da söyledi.

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Macar yetkililerden harekata destek vermişti

Macar yetkililer, Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajları yayımlamıştı.

  • Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Devlet Sekreteri Tamas Vargha, Barış Pınarı Harekatı'nın terör örgütünü hedef aldığını belirtmiş, ''Müdahale Kürt halkına karşı değil. Ankara, Irak'ta Kürt yönetimi ile çok iyi ilişkilere sahip. Operasyon, 1984'ten beri Türkler ve Kürtlere karşı terör eylemi düzenleyen örgütü hedef alıyor. Türkiye'nin de kendi halkını koruması anlaşılır bir durum.'' ifadelerini kullanmıştı.

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas da ''Türkiye kendi topraklarında ikamet eden 4 milyon mülteciyi kendi ülkesine geri ulaştırmak istiyorsa o zaman bu girişimi desteklenmeli.'' yorumunu yapmıştı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ise, AB'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yayımlamak istediği ortak deklarasyonu ülkesinin uzun süre engellediğini belirtmiş, "Türkiye'de yaklaşık 4 milyon düzensiz göçmen ve mülteci var. Türkler, onların geri dönmesi için çalışıyor." şeklinde konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Barış Pınarı Harekatı isminin hikayesini anlattı
OYNAT 01:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan Barış Pınarı Harekatı isminin hikayesini anlattı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir programda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı operasyonunun ismi hakkında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rasulayn, Ayn el Arab... Buralarda hep gözeler yani pınarlar var. Biz bir de buraya 'Barış' ekledik ve böylece Barış Pınarı Harekatı başladı' şeklinde açıklama yaptı.


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