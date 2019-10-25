Dünya Rusya YPG çekilmezse Türk ordusuyla karşı karşıya gelecek ve biz araya girmeyeceğiz
ASYA

Rusya: YPG çekilmezse araya girmeyeceğiz

Rusya: YPG çekilmezse Türk ordusuyla karşı karşıya gelecek ve biz araya girmeyeceğiz

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Soçi mutabakatı muhtırası çerçevesinde YPG’nin çekilmemesi durumunda Türk ordusuyla karşı karşıya geleceğini ve Rusya’nın araya girmeyeceğini söyledi.

Haber Merkezi IHA
Moskova yönetimi, terör örgütünün çekilme takvimine uymaması halinde Türk ordusuyla yüzleşeceğini duyurdu.
Moskova yönetimi, terör örgütünün çekilme takvimine uymaması halinde Türk ordusuyla yüzleşeceğini duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya’nın Soçi kentinde gerçekleştirdiği görüşmeden sonra açıklanan Soçi Mutabakatı’na dair önemli açıklamalar yaptı.

  • Peskov Rus basınına yaptığı açıklamada, “YPG, Suriye - Türkiye sınırından çekilmediği takdirde Türk ordusuyla karşı karşıya gelecek ve biz araya girmeyeceğiz” dedi.

Yapılan anlaşmanın ardından bazı pürüzler oluşabileceğini söyleyen Peskov, “İlk etapta birçok pürüzle karşı karşıya kalıyoruz. Durum çok karmaşık ve bir gecede çözülecek sorunlar değil ancak çok önemli ve zorlu bir çalışma yürütülüyor” dedi.

Suriye Anayasa Komisyonu toplantısı ile ilgili de ifadeler kullanan Peskov, “Başlangıçta bu toplantının yapılması kararı olumlu bir sonuç ve önemli bir adım. Ancak kimse durumu toz pembe göremez. Süreç çok uzun ve zorlu olacak” ifadelerini kullandı.

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