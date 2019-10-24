Dünya Rusya, terör örgütü YPG ile Soçideki mutabakatı görüştü bilgi verdi
ASYA

Rusya, terör örgütü YPG ile Soçi'deki mutabakatı görüştü bilgi verdi

Rusya, terör örgütü YPG ile Soçi'deki mutabakatı görüştü bilgi verdi

Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu, terör örgütü YPG'nin elebaşı Mazlum Kobani'yle görüşerek Türkiye ile varılan mutabakat konusunda bilgi verdi.

Haber Merkezi Diğer
Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoygu, YPG ile canlı bağlantı kurdu.
Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoygu, YPG ile canlı bağlantı kurdu.

Rus Interfax haber ajansının haberine göre, Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu, terör örgütü YPG'nin elebaşı Mazlum Kobani ile video konferans aracılığıyla görüşerek Soçi’de Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakatla ilgili bilgi verdi.

Mazlum Kobani, Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ve diğer Rus askeri yetkililerinin düzenlediği toplantıya telekonferans yöntemi ile katıldı.

AA
Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu, terör örgütü YPG'nin Komutanı Mazlum Kobani ile video konferans aracılığıyla görüştü.
  • Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Şoygu, YPG komutanına Suriye-Türkiye sınırında önümüzdeki günlerde Rus askeri polisinin artırılacağı bilgisini verdi.

YPG'nin Komutanı Mazlum Kobani'ye Soçi’de Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakatla ilgili bilgi verildi.

Şoygu, Suriye-Türkiye sınırındaki 30 km derinliğindeki bölgede yaşayan sivillerin evlerini terk etmek zorunda olmadıklarını, Suriye sınır muhafızları ile Rus askeri polisinin onların güvenliğini sağlayacaklarını söyledi.

YPG elebaşı ise Rus askeri polisinin ve Suriye ordusunun eylemlerine destek vereceklerini söyledi ve Rusya’ya "Kürtlerin güvenliğini sağlayacak ve çatışmaları sona erdirecek adımlarından dolayı" teşekkür etti.

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