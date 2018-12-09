Macron gelecek hafta çok önemli bir açıklama yapacak

Fransa Hükümet sözcüsü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gelecek hafta çok önemli bir açıklama yapacağını duyurdu. İddialara göre Macron, erken seçime gidileceğini açıklayacak. Bir diğer iddiaya göre ise Macron, vergi indirimlerine bir yenisini daha ekleyecek.

1385 kişi gözaltına alındı

Fransa’da zamların iptal edilmesine rağmen ‘Sarı Yelekliler’in öfkesi dinmiyor. Eylemciler dün 4’üncü kez Paris sokaklarına akın ederek ‘Macron istifa’ sloganlarıyla Elysee Sarayı’na yürüdü. “Zenginler daha çok zenginleştirildi, orta ve alt düzeyde geliri olan vatandaşlar daha çok fakirleşiyor” sloganlarıyla Paris’te bir araya gelen göstericiler polisle çatışarak kent meydanlarını savaş alanına çevirdi.

OYNAT 00:12 Fransız polisi protestocu gencin parmaklarını kopardı Fransa'da protestocuların öfkesi dinmiyor. 'Macron istifa' sloganlarıyla Elysee Sarayı'na yürüyen göstericiler polisle çatışarak Paris meydanlarını savaş alanına çevirdi. Polisin plastik mermiyle müdahalesi sırasında bir göstericinin parmakları koptu.

Birçok aracın ateşe verildiği gösterilerde bir kepçeyi ele geçiren eylemciler güvenlik duvarını aşmaya çalıştı. Duman altında kalan başkentteki gösterilerde şu ana kadar 1385 kişinin gözaltına alındığı, 300 kişinin ise tutuklandığını açıklandı. 17’si polis, 135 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Kepenkler indi

Şanzelize Bulvarı’ndaki mağaza ve restoranlar gösteriler sırasında yağma ve şiddet korkusu nedeniyle kepenk indirdi. Polis mağazalardan dışarıda sandalye ve masa bırakmamalarını, kentteki inşaat şirketlerinden cadde üzerinde malzeme bulundurmamalarını talep etmişti.

Gösteriler Paris’in kültür hayatını da etkiledi. Dün müzeler de kapılarını kapattı. Paris’in Garnier ve Bastille Opera binalarındaki programlar da iptal edildi. Fransa 1. Futbol Ligi’nde Paris Saint-Germain (PSG) ile Montpellier arasında dün başkentte oynanması planlanan karşılaşma da ertelendi. Paris’in sembollerinden Eyfel Kulesi de ziyarete kapalıydı.

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