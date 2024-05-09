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Çöl tozu yine geliyor! Tüm Türkiye'yi kaplayacak: Çöl tozu taşınımı kaç gün etkili olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), raporlarına göre, yaz değerlerine çıkan sıcaklıkların 5 derece düşmesi bekleniyor. Marmara'da poyraz kuvvetli ve soğuk esip üşetecek. Cumartesi ise tüm yurtta yağış hakim iken Türkiye'ye Arabistan ve Afrika'dan yeniden çöl tozu geliyor. Uzmanlar, toz taşınımının özellikle cuma günü yoğunlaşacağına dikkat çekti. Peki, çöl tozu ne zaman, kaç gün etkili olacak? Hangi illerde çöl tozu yaşanacak? İşte Ankara, İzmir, İstanbul'da günlük hava tahmini...

14:39 - 9/05/2024 الخميس
Yeni Şafak
Çöl tozu
Çöl tozu

Geçtiğimiz günlerde yaşanan çöl tozu aşınımı yarın tekrar etkili olacak. Meteoroloji'den Cuma günü için çöl tozu uyarısı yapıldı. Türkiye çöl tozlarının etkisine giriyor. Toz taşınımı yarın ülke genelinde yoğunlaşacak.

Uzmanlar uyardı: Çöl tozu tekrar geliyor

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Türkiye'nin yarından itibaren Arabistan ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine gireceğini belirterek, "Toz taşınımı, özellikle cuma günü yoğunlaşacak" dedi.

Çöl tozu ne zaman etkili olacak?

Yaşar, yarından itibaren Arabistan ve Kuzey Afrika üzerinden Türkiye'ye toz taşınımı geleceğini açıkladı. Toz taşınımının özellikle cuma günü etkisini arttıracağını vurgulayan Prof. Dr. Yaşar, "Bize, Batı Anadolu'ya çöl tozları Sahra Çölü'nden gelir. Güneydoğu Anadolu'ya ise Arabistan'dan gelir. Güneydoğu'da başta Çukurova olmak üzere verimli toprakların nedeni de Arabistan'dan gelen toz. Cuma günü Türkiye'yi kaplayacak" dedi.

"YAĞMURLA TOPRAĞA İNERSE VERİMLİ BİR YIL GEÇİRİRİZ"

Toz taşınımının havada askıda kalmayacağını çünkü yağmurun da beklendiğini belirten Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Yağışla beraber zemine inecektir. Yağışla beraber toprağa inmesi demek çok daha fazla verimlilik sağlar.

Çünkü direkt toprağa enjekte olur. Çöl tozu dediğiniz şey zaten doğanın gübresidir. Biz bunlara 'tabakalı silikat' deriz. Bu tabakaların içinde her türlü nütrient vardır. Demirinden magnezyumuna kadar her şey mevcut. Yağmurla toprağa inerse verimli bir yıl geçiririz" diye konuştu.



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