Dünya Macrona sandıkta da tokat Barajı kılpayı geçebildi
AVRUPA

Macron’a sandıkta da tokat: Barajı kılpayı geçebildi

Fransa’da rekor seviyede düşük katılımla gerçekleşen bölgesel seçimlerde Cumhurbaşkanı Macron’un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi barajı kıl payı geçti. Yüzde 10.4 oy oranıyla beşinci olabilen partinin milletvekillerinden Aurore Berge, aldıkları sonucu, “suratlarına atılmış bir tokat” olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Macron’a sandıkta da tokat: Barajı kılpayı geçebildi
Emmanuel Macron

Fransa’da yapılan bölgesel seçimlerin ilk turunda, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) başarı sağlayamadı. İktidar partisi LREM’in adayları ülkenin hiçbir bölgesinde seçimin ilk turunu önde bitiremedi. Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi (LR) ülke genelinde yüzde 28,7 oy alarak seçimin ilk turunu önde tamamlayan parti oldu. Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) yüzde 19,4 ile seçimi ikinci bitirdi. Merkez sol Sosyalist Parti (PS) yüzde 15,6, Yeşiller Partisi (EELV) yüzde 12,9 ve LREM yüzde 10,4 oy aldı. Macron’un partisi sandıktan beşinci çıkarken, ikinci turda yeniden yarışmak için gerekli olan yüzde 10 barajını da kıl payı geçmiş oldu. Ülkede 15 bakan ve devlet bakanı, seçimlerde LREM için yarıştı ancak hiçbiri ilk turu önde bitirebilecek oy sayısına ulaşamadı. Partinin milletvekillerinden Aurore Berge, aldıkları sonucu, “suratlarına atılmış bir tokat” olarak nitelendirdi.

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SEÇİMLERE KATILIM DİP SEVİYEDE

  • Öte yandan seçimde sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 66,1 olarak belirlendi. Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen, yüzde 34 gibi rekor düzeyde düşük bir katılım oranının felaket olduğunu, halkın seçim sistemine güvenmediğini söyledi. Genç seçmenin yüzde 90 oranında sandığa gitmediği bildirildi. Bölgesel seçimler her ne kadar yerel konulara odaklansa da, bu seçimler gelecek yılki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde düzenlenen en son seçim olduğu için büyük önem taşıyor.

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