Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Macrona tokatlı saldırı
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokatlı saldırı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, Fransa'nın güneyinde yer alan bir bölgeye gerçekleştirdiği ziyaret esnasında bir kişi "Kahrolsun Macron yönetimi” diyerek tokat attı. Macron'un korumaları tarafından müdahale edilen şahıs gözaltına alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransa Cumhurbaşkanı Macrona tokatlı saldırı
Macron'a tokat atıldığı o an.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Drôme'nin güneydoğu bölgesinde bir gezi sırasında selamladığı bir şahısın tokatlı saldırısına uğradı.

Olay, ülke turu yapan Macron'un, Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaştığı esnada yaşandı.

  • Görüntülerde, tokat atarken ne söylediği tam anlaşılamayan kişinin, cümlesini "Kahrolsun Macronculuk" şeklinde bitirdiği işitiliyor.

Macron'un yaklaştığı kişi, bir eliyle kolunu tuttuğu Macron’a diğer eliyle tokat attı. Korumalar, olaya anında müdahale etti. Elysee Sarayı, olayı "tokatlama girişimi" olarak doğruladı. Fransa basını, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını yazdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, ülkenin güneyindeki Drome bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret esnasında bir kişi Kahrolsun Macron yönetimi” diyerek tokat attı. Macron'un korumaları tarafından müdahale edilen şahıs gözaltına alındı.


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