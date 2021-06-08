Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokatlı saldırı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Drôme'nin güneydoğu bölgesinde bir gezi sırasında selamladığı bir şahısın tokatlı saldırısına uğradı.

Olay, ülke turu yapan Macron'un, Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaştığı esnada yaşandı.

Görüntülerde, tokat atarken ne söylediği tam anlaşılamayan kişinin, cümlesini "Kahrolsun Macronculuk" şeklinde bitirdiği işitiliyor.

Macron'un yaklaştığı kişi, bir eliyle kolunu tuttuğu Macron’a diğer eliyle tokat attı. Korumalar, olaya anında müdahale etti. Elysee Sarayı, olayı "tokatlama girişimi" olarak doğruladı. Fransa basını, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını yazdı.



