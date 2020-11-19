Macron’un güvenlik yasasına isyan

Fransa’nın başkenti Paris’te, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un görevde olan güvenlik güçlerinin görüntülerinin herhangi mecrada yayımlanmasını yasaklayan “genel güvenlik” yasa tasarısına karşı gösterileri düzenlendi. Yasa tasarısının Ulusal Mecliste görüşülmeye başlandığı saatlere yakın binlerce kişi parlamento binası yakınındaki Saint-Germain bulvarında toplanarak tasarıyı protesto etti. Aralarında hukukçu, basın mensupları ve sarı yeleklilerin de bulunduğu göstericiler ile Fransız polisi arasında zaman zaman arbede yaşandı.
- Polis kalabalığa gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. Ulusal Gazeteciler Sendikası’ndan (SNJ) Emmanuel Poupard söz konusu yasaya tepki göstererek, “Gerçeği ortaya çıkarmak için olay yerinde artık doğrudan bunu belgeleyemeyeceğiz” dedi. Ulusal Meclis yakınında düzenlenen gösteriye, bazı parlamenterler ile avukatlar, belediye başkanları, insan hakları derneği yöneticileri de katılarak gazetecilere destek verdi.
POLİS ŞİDDETİ BELGELENEMEYECEK
- Tartışmalı yasa, bir polis memurunun veya bir jandarmanın “yüz görüntüsü veya diğer kimlik unsurlarının” yayılması durumunda 1 yıl hapis cezası ve 45 bin Euro para cezasına çarptırılmayı içeriyor. Ancak İnsan Hakları Ligi, Uluslararası Af Örgütü ve Sınır Tanımayan Gazeteciler gibi diğer kuruluşlarla birlikte bu miting için çağrıda bulunan gazeteci sendikaları, bu durumun gazetecileri ve yurttaşların polisi iş başında kayda alması ve polis şiddetini belgelemesini engellemek için çıkarılacağını savunuyor. Fransa’da sarı yeleklilerin gösterilerinde ve emeklilik reformuna karşı yapılan eylemlerde polisin protestoculara karşı kullandığı şiddet görüntülenmiş ve sosyal medyada paylaşılmış, bunun üzerine polisler hakkında soruşturmalar açılmıştı.