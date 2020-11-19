Macron’un güvenlik yasasına isyan

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MHP lideri Bahçeli'den Alattin Çakıcı açıklaması: Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medyadan önemli bir açıklama yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alattin Çakıcı ile ilgili açıklamalarına cevap veren Bahçeli, "Kamuoyu nezdinde algı oluşturmaya çalışan Kılıçdaroğlu ve yanında yöresinde yuvalanan işbirlikçilere cevabım şudur: Alattin Çakıcı bir Ülkücü şehidimizin oğludur. Alaattin Çakıcı ülke ve millet sevdalısı bir Ülkücüdür. Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır." dedi.