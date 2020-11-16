Fransa'da karantinayı ayin yaparak protesto ettiler

İsveçli otomobil markasından sıradışı sağlamlık testi

İsveç otomobil markası Volvo, güvenlik testi kapsamında 10 yeni aracı 30 metre yükseklikten aşağıya attı. İsveç otomobil markası Volvo en kötü çarpışmalarda ortaya çıkabilecek sonuçları deneyimleyebilmek için kritik bir teste imza attı. Marka, kurtarma hizmetlerinin herhangi bir çarpışma senaryosuna karşı hazır olması ve en kötü çarpışmalarda ortaya çıkabilecek sonuçları deneyimleyebilmeleri birkaç yeni aracı ilk kez 30 metre yükseklikte bir vinçten aşağıya bıraktı.