Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Fransada karantinayı ayin yaparak protesto ettiler
AVRUPA

Fransa'da karantinayı ayin yaparak protesto ettiler

Fransa'da Katolikler koronavirüs yasaklarını ayin düzenleyerek protesto etti. Kiliselerin önünde bir araya gelen kalabalık, halkalar oluşturarak yanan mumlar eşliğinde ilahiler söyleyip dua yaptı.

Haber Merkezi Diğer
Koronavirüs yasaklarını ayin yaparak protesto ettiler.
Koronavirüs yasaklarını ayin yaparak protesto ettiler.

Fransa'da Katolikler koronavirüs yasaklarını ayin düzenleyerek protesto etti.

AYİNLE PROTESTO

Fransa'da, Lyon, Bordeaux ve Toulouse başta olmak üzere birçok kentte, kiliselerde toplanan Katolikler, Kovid-19 nedeniyle dini kutlamalara getirilen yasağı, kalabalık ayinler düzenleyerek deldi.

Kiliselerin önünde bir araya gelen kalabalık, halkalar oluşturarak yanan mumlar eşliğinde ilahiler söyleyip dua yaptı.

Diğer yandan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in pazartesi günü 'kaçak ayinler' ve kiliselerin toplu ibadete açılması konusunu görüşmek için Katolik cemaatinin önde gelen temsilcilerini kabul etmesi bekleniyor.

Amerikan Newsweek dergisi: Macron'un Fransa'sında ifade özgürlüğü sadece belli bir kesime ait
DÜNYA
Amerikan Newsweek dergisi: Macron'un Fransa'sında ifade özgürlüğü sadece belli bir kesime ait
Abone Ol Google News
Cesetleri mahkumlar taşıyor

Cesetleri mahkumlar taşıyor

​ABD'de hastanelerde yer kalmadı...
Tüm dünyayı bekleyen tehlike

Tüm dünyayı bekleyen tehlike

​Bu haber '2020 artık bitsin' diyenlere: 2021'de korkunç olacak.
Genç kızlarıüç aydır kayıp

Genç kızları
üç aydır kayıp

"Kızımın evlenmesine onay vermemiz için 50 bin TL teklif edildi."

Mahkeme <br>kararını verdi

Mahkeme
kararını verdi

​Mustafa Cengiz, seçime katılabilecek mi?
Geriye besmele-i şerif kaldı

Geriye besmele-i şerif kaldı

355 yıllık ata mirası ​İstanbul Boğazı'nın sembollerinden biriydi.
Alçak tuzak!

Alçak tuzak!

​Ermenistan ordusu geri çekilirken bırakıyor.
Damladaki DNA'dan iz sürülecek

Damladaki DNA'dan iz sürülecek

​Türk bilim insanlarından kaçak alkolden ölümleri bitirecek buluş.
Bir ilde<br>200 kişi tespit edildi

Bir ilde
200 kişi tespit edildi

'Buradan çıkınca çok daha dikkatli olacağız'
Tehlike saçıyor

Tehlike saçıyor

​Filtresiz valfli maskelere yönelik hayati uyarı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.