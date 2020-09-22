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Dünya Macronun partisinde yaprak dökümü İstifalar peş peşe geliyor
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Macron'un partisinde yaprak dökümü: İstifalar peş peşe geliyor

Macron'un partisinde iki numaralı isim olan Pierre Person'dan sonra partinin sözcüsü de istifa etti.

Partinin Genel Delegesi Stanislas Guerini’nin, partinin Yönetim Bürosu (BurEx) üyelerinin yenilenmesinin ertelenmesi talebine karşı çıkan LREM Sözcüsü Aurore Berge, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Aurore Berge
Aurore Berge

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinde yaprak dökümü yaşanıyor. Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketinin (LREM) ikinci adamı konumundaki Pierre Person’dan sonra parti sözcüsü de görevini bıraktı.

ÇAĞRISI KARŞILIK BULDU

Pierre Person görevini bırakırken partinin "artık yeni fikirler üremtediğini" söylemiş ve diğer partililere de istifa çağrısında bulunmuştu. Person'un bu çağrısı karşılık buldu.

LREM’in dün akşam düzenlenen yönetim toplantısı, parti yöneticileri arasında tartışmalara sahne oldu.

Partinin Genel Delegesi Stanislas Guerini’nin, partinin Yönetim Bürosu (BurEx) üyelerinin yenilenmesinin ertelenmesi talebine karşı çıkan LREM Sözcüsü Aurore Berge, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Berge, istifasının ardından açıklama yapmadı.

Person, partideki görevlerinden istifa etse de LREM bünyesinde parlamentodaki görevini sürdüreceğini ve yeniden aktivist olmayı seçtiğini bildirmişti.

Fransa medyasında, Person'un parti içinde taban oluşturarak genel başkanlık koltuğuna aday olmak için çalışacağı değerlendirmeleri yapılmıştı.

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