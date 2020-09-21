Macron'un ikinci adamı görevi bıraktı: Parti artık fikir üretmiyor

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinde şok bir ayrılık yaşandı. Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi'nin (LREM) ikinci adamı konumundaki Pierre Person "Parti artık yeni fikirler üretmiyor" diyerek eleştirdiği partisinden istifa etti.
ESKİDE TAKILI KALDILAR
Person, Fransız medya organı Le Monde'e verdiği röportajda, partisi ve yöneticilerinin 2017’deki cumhurbaşkanı seçimi mantığında takılı kaldığını vurguladı.
YENİ FİKİRLER ÜRETMİYORLAR
"LREM, artık yeni yeni fikirler üretmiyor." diyen Person, istifasının partiye yeni bir soluk getirmesini umduğunu söyledi.
Diğer parti üyelerine de istifa çağrısı yapan person, bunun yaklaşan seçimler için elektroşok niteliğinde olacağını kaydetti.
Öte yandan Fransa medyasında, Person'un parti içinde taban oluşturarak genel başkanlık koltuğuna aday olmak için çalışacağı değerlendirmeleri yapılıyor.