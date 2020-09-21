Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Macronun ikinci adamı görevi bıraktı Parti artık fikir üretmiyor
AVRUPA

Macron'un ikinci adamı görevi bıraktı: Parti artık fikir üretmiyor

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un partisinin iki numaralı ismi, partiyi eleştiri yağmuruna tutarak görevi bıraktı. Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi'nin (LREM) ikinci adamı konumundaki Pierre Person "Parti artık yeni fikirler üretmiyor" diyerek istifa etti.

Haber Merkezi AA
Pierre Person
Pierre Person

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinde şok bir ayrılık yaşandı. Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi'nin (LREM) ikinci adamı konumundaki Pierre Person "Parti artık yeni fikirler üretmiyor" diyerek eleştirdiği partisinden istifa etti.

ESKİDE TAKILI KALDILAR

Person, Fransız medya organı Le Monde'e verdiği röportajda, partisi ve yöneticilerinin 2017’deki cumhurbaşkanı seçimi mantığında takılı kaldığını vurguladı.

YENİ FİKİRLER ÜRETMİYORLAR

"LREM, artık yeni yeni fikirler üretmiyor." diyen Person, istifasının partiye yeni bir soluk getirmesini umduğunu söyledi.

Diğer parti üyelerine de istifa çağrısı yapan person, bunun yaklaşan seçimler için elektroşok niteliğinde olacağını kaydetti.

Öte yandan Fransa medyasında, Person'un parti içinde taban oluşturarak genel başkanlık koltuğuna aday olmak için çalışacağı değerlendirmeleri yapılıyor.

Abone Ol Google News
Türkiye onu konuşmuştu

Türkiye onu konuşmuştu

​El arabasını silerken görüntülenen işçiye bir maaş ikramiye.
Rus zırhlısından PYDli terörist indi

Rus zırhlısından PYD'li terörist indi

​Suriye'nin kuzeyinden terör örgütüyle iş birliği görüntüsü.
Kaftancıoğlu ve Yarkadaş arasında istifa eden CHPliler tartışması büyüyor

​Bilim Kurulu Üyesi Ahmet Demircan'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı.

​Fiyatlar ikiye katlanınca harekete geçtiler.
Yeni dünya düzeninin kurucusu

Yeni dünya düzeninin kurucusu

​Çin, geleceğin 'emperyal gücü' olma yolunda hızla ilerliyor.

Vedat Muriqi'nin düğündeki görüntüsü tepki çekmişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.