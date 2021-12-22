Madagaskarlı Bakanın helikopteri düştü:12 saat yüzerek hayatta kaldı

Madagaskar Polis Bakanı Serge Gelle’nin de içinde bulunduğu helikopter, ülkenin kuzeydoğu kesiminde bir yolcu teknesinin batması üzerine bölgede inceleme yapmak üzere olay yerine geçtiği sırada düştü.

Madagaskarlı Bakan da 12 saat boyunca yüzerek kıyıya ulaştı. Yetkililer helikopter kazasında 39 kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken Bakan ile birlikte iki güvenlik görevlisinin kazadan sağ olarak kurtulduğunu belirtti.

Helikopterin neden düştüğü henüz bilinmezken kazadan yüzerek kurtulan Bakan Gelle, Pazartesi 19.30’dan Salı 07.30’a kadar yüzdüğünü söyledi. Bakan, Mohambo’da köylülerin çektiği videoda iyi olduğunu, videoyu ailesinin ve ülkesinin görmesini istediğini söyledi.

Polis Şefi Zafisambatra Ravoavy, Gelle’nin helikopterde bulduğu koltuklarından birini yüzmek için kullandığını belirtirken Bakanın sporda her zaman çok iyi olduğunu ve bir bakan olarak da büyük bir dayanıklılığa sahip olduğunu söyledi.

Madagaskarlı siyasetçi Andry Rajoelina da sosyal medya hesabından, kazada hayatını kaybedenler için büyük üzüntü duyduğunu yazdı.

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FOTOĞRAF 10 Nigeractu'nun haberine göre, Madagaskar dünyanın en fakir ülkelerinden Nijer'e talebi üzerine hibe olarak Covid Organics ilacından gönderdi. Nijer Kamu Sağlığı Bakanlığı Direktörü Anar Zakara İsmaril, gönderilen ilaçların 900 kişinin tedavisi için yeterli olacağını belirtti. Aktif 184 Kovid-19 vakası bulunan ülkede virüs bulaşan 37 kişi yaşamını yitirirken, 534 kişi sağlığına kavuştu. Senegal, Gine Bissau, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Tanzanya, Komorlar Birliği'nden sonra Nijer ile söz konusu ilaçtan talep eden ülke sayısı 7'ye çıkmış oldu. Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü bilim insanları, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan \"Covid Organics\"i geliştirmişti. Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, son olarak artemisia maddesi bazlı enjekte edilebilir ilacın klinik deneylerine bu hafta başlayacaklarını duyurmuştu. Dünya Sağlık Örgütü, bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın Kovid-19 semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını bildirmişti. Madagaskar Cumhurbaşkanı 'Kovid-19 bitkisel ilacını' kameralar önünde tanıtmıştı. Madagaskar Cumhurbaşkanı 'Kovid-19 bitkisel ilacını' kameralar önünde tanıtmıştı. Madagaskar Cumhurbaşkanı 'Kovid-19 bitkisel ilacını' kameralar önünde tanıtmıştı. Bir ülke daha koronavirüse karşı Madagaskar ilacı istedi Afrika kıtasında Madagaskar'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği bitkisel ilaç Covid Organics'i talep eden ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor. BiP'te paylaş

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