Dünya Türkiyeden Madagaskarda 5 bin aileye gıda yardımı
AFRİKA

Türkiye'den Madagaskar'da 5 bin aileye gıda yardımı

Türkiye'den Madagaskar'da 5 bin aileye gıda yardımı

Türk insani yardım kurumları, Doğu Afrika'daki ada ülkesi Madagaskar'da 5 bin aileye gıda malzemesi dağıttı. Ayrıca bölgedeki bazı yerlere içme suyu için depolar kuruldu.

Haber Merkezi AA
Türkiyeden Madagaskarda 5 bin aileye gıda yardımı
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Türkiye'nin Madagaskar Büyükelçiliği ve Birleşmiş Milletlerin (BM) organize ettiği faaliyette, Türkiye Diyanet Vakfı ile Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) bağışlanan 130 ton pirinç, Tolagnaro ve Amboasary Atsimo şehirlerindeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Ayrıca bölgedeki bazı yerlere içme suyu için depolar kuruldu.

Madagaskar Büyükelçiliği, yardımların iki ülke arasındaki dayanışma kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yetkililer, Türk halkına cömertliklerinden dolayı teşekkür etti.

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