Dünya Maduro Dünya Kupasını aslında Afrika kazandı
AMERİKA

​Maduro: Dünya Kupasını aslında Afrika kazandı

Maduro: Dünya Kupasını aslında Afrika kazandı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Dünya Kupası'nı kazanan Fransa ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Avrupa'nın siyahilere yönelik ayrımcılığa son vermesi çağrısı yapan Maduro, "Fransa, Dünya Kupası'nda Afrika takımına benziyordu. Aslında kazanan Afrika'ydı" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Dünya Kupası'nı kazanan Fransa ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Venezuela televizyonu VTV'de canlı yayınına katılan Maduro, Avrupa'da siyahilere ve sığınmacılara yönelik ayrımcılığı eleştirerek, "Dünya Kupası'nı Fransız takımı kazandı, ama daha çok bir Afrika takımına benziyordu. Aslında Afrika kazandı, onlar Fransa'ya ulaşmayı başaran Afrikalı göçmenlerin çocukları" ifadelerini kullandı.

"Umarım Avrupa mesajı almıştır..."

Maduro, ayrıca "Avrupa'nın mesajı aldığını ümit ediyorum. Avrupa'daki sığınmacılara ve Afrikalılara ayrımcılığa son verin" ifadelerini kullandı.

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