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Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul, Kocaeli ve Yalova'ya yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) raporlarına göre, yaz değerlerine çıkan sıcaklıklar hissedilir şekilde düştü. Marmara'da poyraz kuvvetli ve soğuk esip üşetecek. Meteoroloji İstanbul, Kocaeli ve Yalova için yağış uyarısında bulundu. Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 10 Mayıs 2024 Meteoroloji güncel hava durumu tahmini...

13:04 - 10/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Hava durumu
Hava durumu

MGM, 13 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı verirken yarın ise tüm yurtta yağış hakim. İstanbul, Kocaeli ve Yalova için yağış uyarısında bulunuldu. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul'da beklenen yağışın saat 18.00'den itibaren etkili olacağını, rüzgarın ise sert edeceğini bildirdi. İşte Ankara, İzmir, İstanbul'da günlük hava tahmini...

Meteoroloji'den İstanbul, Kocaeli ve Yalova için kritik uyarı

Meteoroloji tarafından yayınlanan uyarıya göre İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da yağışlar etikili olacak.


Toz taşınımı ne zaman?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'da, cumartesi günü ise Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olması beklenen toz taşınımının pazar sabah saatlerinden itibaren yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.

Toz taşınımının Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'da orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli, diğer yerlerde hafif, zaman zaman orta kuvvette olacağı tahmin ediliyor.

Hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, yağış anında çamur şeklinde yağış ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yurt genelinde güncel hava durumu

Yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Elazığ, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde toz taşınımı bekleniyor.

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Marmara ve Ege kıyılarında kuzey, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

13 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

MGM, 13 il için sarı kodlu uyarı verdi.

İşte sarı kod verilen iller:

Antalya, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Edirne, Hakkari, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Muğla, Tekirdağ, Van

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? (11-12 MAYIS 2024)


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