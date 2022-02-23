Dünya Madurodan Putine destek ABD ve NATO Rusyayı askeri yollarla bitirmek niyetinde
AVRUPA

Maduro'dan Putin'e destek: ABD ve NATO Rusya'yı askeri yollarla bitirmek niyetinde

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya ilişkin açıklamalarına destek verdi. Maduro, "ABD ve NATO'nun Rusya'yı askeri yollarla bitirmek niyetinde olduğunu" ifade ederek, Rusya'nın bölgede barışı savunduğunu söyledi.

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Haber Merkezi AA
Madurodan Putine destek: ABD ve NATO Rusyayı askeri yollarla bitirmek niyetinde
Maduro - Putin

Devlet televizyonuna değerlendirmede bulunan Maduro, Rusya halkıyla dostluğun sonsuza kadar süreceğini belirterek, "Venezuela, Putin'e ve Rusya'ya tüm desteğini sunuyor. Dünyanın cesur ve haklı davalarını savunmak için biz giderek daha fazla müttefik olacağız." dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov'u geçen hafta başkent Karakas'ta kabul eden Maduro, "Venezuela her zaman Putin ile, Rusya ile, Rusya halkıyladır." açıklamasında bulunmuştu.

Putin, Ukrayna'daki Rus yanlısı ayrılıkçıların yönetimlerini tanımıştı

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, 15 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu sözde yönetimlerin tanınması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunulmasına yönelik kararı kabul etmiş, kararı Kremlin'e göndermişti.

Putin, önceki gün Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamış, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını vermişti.

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi de Putin'in, ordunun Rusya toprakları dışında görev yapmasına ilişkin başvurusunu onaylamıştı.

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Putin'i köşeye sıkıştıracak hamle: Listede yüzlerce Rus vatandaşı yer alıyor
FOTOĞRAF 23
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Rusya’nın dün geceden itibaren Ukrayna topraklarına doğru ilerlemesi ile birlikte bölgede tansiyon artarken Rusya’dan yeni bir hamle geldi.
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Rusya parlamentosu Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgeleri ile dostluk anlaşması imzalanmasına yönelik kararın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e gönderilmesini onayladı.
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Putin imzalarsa yürürlüğe girecek olan anlaşmalar Moskova’nın iki bölgede askeri üs kurmasına, ortak savunma politikaları izlenmesinin ve ekonomik işbirliğini güçlendirmesinin önünü açacak.
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Rusya dün iki bölgenin bağımsızlığını tanıma kararı almış ve bölgeye asker göndermişti.
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, ülkesinin Ukrayna’nın ayrılıkçı bölgelerini şu anda kontrol ettikleri sınırlar içerisinde tanıdığını söyledi.
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Interfax haber ajansında yer alan habere göre Rudenko ülkesinin Ukrayna ile ilişkileri koparmak istemediğini de belirtti.
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Rus haber ajansı TASS, Rusya Devlet Başkanı Putin’in açıklamalarını “son dakika” ibaresiyle duyurdu… Açıklamalarda Putin’in çok sert ifadeler kullandığı görüldü.
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Putin, “Rusya, eski Sovyetler Birliği üyesi ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliğini destekliyor. Ukrayna’daki durum bir istisna” dedi.
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Putin’in açıklamalarına Rusya’dan çok sert eleştiriler geldi… ABD’nin Ukrayna maslahatgüzarı hem Putin’in açıklamalarını yorumladı hem de son gelişmeleri kamuoyuna duyurdu.<br><br>ABD’nin maslahatgüzarı, “Putin’in açıklamaları gerçeklikten kopuk, Putin’in hamleleri küresel düzeni tehdit ediyor. Putin’in sözleri mantıklı bir adamın sözleri değildi” dedi. Üst düzey diplomat, Donbas’ta Rusya üniformalı askerlerin görüldüğünü açıkladı.
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parlamentoda yaptığı açıklamada 5 Rus bankasına yaptırım uygulanacağını duyurdu.
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Johnson konuşmasında, “Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank ve Black Sea Bank’a yaptırım kararı aldık. Bunun yanı sıra serveti çok olan 3 isme de yaptırım uyguladık” dedi.
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Johnson’ın bahsettiği isimler arasında Gennady Timchenko da bulunuyor.
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Putin’e yakınlığıyla bilinen Timchenko, enerji, altyapı ve inşaat sektörlerinde çok aktif… Resmi verilere göre Rusya’nın en zengin 6’ncı ismi olan Timchenko’nun yaklaşık 19 milyar dolarlık serveti olduğu tahmin ediliyor.
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Moskova’da bu gelişmeler yaşanırken Avrupa Birliği ve ABD’nin de Rusya’ya yaptırımlara hız verdiği açıklandı.
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Reuters haber ajansının “son dakika” ibaresiyle servis ettiği haberde ismini açıklamayan üst düzey bir Avrupa Birliği diplomatı, AB diplomatlarının Rusya’ya yaptırımı oy birliğiyle kabul ettiğini duyurdu.
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Diplomatların bugün tekrar bir araya geleceği ve yaptırımın detaylarını masaya yatıracağı da vurgulandı. İsmini açıklamayan yetkili yüzlerce Rus vatandaşının da yaptırım listesinde yer alacağını söyledi.
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ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg ise Avrupalı kaynaklardan elde ettiği bilgilerle kapsamlı bir haber yayınladı. Haberde, Avrupa Birliği’nin Rusya parlamentosu Duma’da Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’ne desteği onaylayan 351 vekile yaptırım kararının gündemde olduğu belirtildi.
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Öte yandan yaptırım listesinde Putin’in kurmaylarının da yer aldığı belirtildi. Yapılan oylamada Macaristan haricindeki ülkelerin yaptırımlara onay verdiği Macaristan’ın ise çekimser kaldığı kaydedildi.
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AB Konseyi ve Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada yaptırımların gecikme olmadan bu akşam netleşeceği duyuruldu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel tarafından yapılan açıklamada, “Yasa dışı karara onay verenler, Rus ordusu ve bölgedeki diğer operasyonlara finansal destek sağlayan bankalar hedef alınacak” denildi.
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Öte yandan Rusya devleti ve hükümetinin AB’deki finansal merkezleri ve hizmetlerine erişimin de engelleneceği kaydedilirken Rusya’nın tanıdığı bölgelerle AB arasındaki ticaretin de askıya alınacağı kaydedildi. İki isim, gerekli görülmesi durumunda ekstra yaptırımların da gelebileceğinin sinyalini verdi.
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz bugün yaptığı açıklamada Kuzey Akım-2 doğalgaz hattının onay sürecini askıya alma kararı aldı.
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İrlandalı mevkidaşıyla bir basın toplantısı düzenleyen Scholz, “Durumu gözden geçirmeliyiz, özellikle de Kuzey Akım-2 projesini” dedi.<br><br>Rusya dışişleri bakanı yardımcısı Andrey Rudenko, Almanya’nın Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattına ruhsat vermeyeceği açıklamasına karşılık olarak Moskova’nın hiçbir şeyden korkmadığını ve “gözyaşlarına inanmadığını” söyledi.
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Rusya’nın dün gece başlayan hamlesine Ukrayna’dan bugün diplomatik bir karşılık geldi… Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada ülkenin Rusya Büyükelçisi’ni geri çağırdığını açıkladı.<br><br>Sabah saatlerinde Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya ile diplomatik bağları koparmanın gündemde olduğunu da söylemişti.
Putin'i köşeye sıkıştıracak hamle: Listede yüzlerce Rus vatandaşı yer alıyor
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Moskova yanlısı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıması bugün resmiyet kazanırken, başta ABD ve Avrupa Birliği olmak üzere çok sayıda ülke ise Putin'i olası bir Ukrayna işgalinden geri döndürmek için peş peşe yaptırım kararları açıklamaya başladı. Yüzlerce Rus vatandaşının yer aldığı listede Putin'e yakın çok sayıda ailede yer alıyor. İşte Rusya-Ukrayna krizinde son gelişmeler..


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