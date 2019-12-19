Dünya Malezya Başbakanı Mahathirden Türk savunma sanayisine övgü Türkiyeden çok şey öğreniyoruz
ASYA

Malezya Başbakanı Mahathir'den Türk savunma sanayisine övgü: Türkiye'den çok şey öğreniyoruz

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, "İslam dünyasındaki sorunlarımızı çözmek için yapmamız gereken şey, kendi pazarımızı kurmaktır. Türkiye savunma sanayisinde çok ilerliyor. Malezya bu alanda Türkiye'den çok şey öğreniyor" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed.
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, "Türkiye savunma sanayisinde çok ilerliyor. Malezya bu alanda Türkiye'den çok şey öğreniyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam dünyası güçsüz değildir, zayıf değildir, çaresiz asla değildir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam dünyası güçsüz değildir, zayıf değildir, çaresiz asla değildir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi açılış oturumuna katıldı. Açılış konuşması yaptığı sırada İslam dünyasındaki karışıklıklara da değinen Erdoğan ''İslam dünyası güçsüz değildir, zayıf değildir, çaresiz asla değildir'' dedi.
  • 2019 Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında düzenlenen "Kalkınmanın Önceliği ve Zorluklar" forumunda katılımcıların sorularını cevaplayan Mahathir, Müslümanların dünya genelinde çok büyük bir pazar oluşturabileceğini belirterek, "Eğer kendi pazarımızı kurup ihtiyaçlarımızı Müslüman ülkelerden tedarik edersek, kendimizi zenginleştiririz" şeklinde konuştu.

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"İslam aleminin güçlenmesini sağlayacak"

Müslüman ülkelerin mevcut durumda çok fazla üretim yapmadığı ve dışa bağımlı hareket ettiğine dikkati çeken Mahathir, "Bu yüzden sorunlarımızı çözmek için yapmamız gereken şey, kendi pazarımızı kurmak ve ihtiyaçlarımızı kendi aramızda tedarik etmektir. Bunu yapabilirsek bütün ülkelerin sorunlarını çözebiliriz. Zengin olursak güçlü de oluruz" ifadelerini kullandı.

  • Mahathir, milli üretim alanında Türkiye örneğine dikkati çekerek, "Şu an üretim konusunda Türkiye'ye baktığımız zaman, Türkiye savunma sanayisinde ilerliyor. Malezya bu alanda Türkiye'den çok şey öğreniyor" açıklamalarında bulundu.

Müslüman milletlerin kendi ihtiyaçlarını kendileri gidermesi fikrinin gayrimüslim ülkelere bir boykot olmadığını vurgulayan Mahathir, bu eylemin İslam aleminin güçlenmesini sağlayacağını ifade etti.

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