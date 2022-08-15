Dünya Malezya Kralı ikili ilişkileri geliştirmek için Türkiyeyi ziyaret edecek
ASYA

Malezya Kralı ikili ilişkileri geliştirmek için Türkiye'yi ziyaret edecek

Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 15-21 Ağustos'ta Türkiye'ye gelecek.

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Haber Merkezi AA
Malezya Kralı ikili ilişkileri geliştirmek için Türkiyeyi ziyaret edecek
Malezya Kralı ve Kraliçesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Malezya ile dostluk, karşılıklı güven ve halkların yararı temelinde hemen her alanda hızla gelişmekte olan ilişkiler bağlamında üst düzey temaslar ivme kazandı.

Bu çerçevede, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub, temmuzda Türkiye'yi ziyaret etmiş ve bu vesileyle iki ülke ilişkileri "Kapsamlı Stratejik Ortaklık" düzeyine çıkarılmıştı.

Sultan Abdullah Şah'ın, Kraliçe Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah ile gerçekleştireceği ziyaret yaklaşık 30 yıl aradan sonra Malezya'dan Türkiye'ye devlet başkanı seviyesinde yapılacak ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

Malezya Kralı ve Kraliçesi
Malezya Kralı ve Kraliçesi
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