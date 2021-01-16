Dünya Malezyada Pakistana ait yolcu uçağının kalkışına izin verilmedi
ASYA

Malezya'da Pakistan'a ait yolcu uçağının kalkışına izin verilmedi

Malezya'da Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) firmasına ait bir yolcu uçağının, yasal gerekçelerden ötürü kalkıştan önce havalimanında durdurulduğu bildirildi. Mahsur kalan yolcular ve kabin ekibinin, Kovid-19 tehlikesine karşı karantina merkezine götürüldüğü açıklandı

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

PIA'nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, Pakistan'ın Karaçi kentinden dün Kuala Lumpur Havalimanına inen ve buradan İslamabad'a sefer yapmak üzere kalkışa hazırlanan Boeing-777 yolcu uçağının, Malezya makamlarının emriyle kalkışına izin verilmediği kaydedildi.

Uçağın durdurulmasının, firmanın bir başka şirket ile yaşadığı yasal anlaşmazlıktan kaynaklandığını aktaran PIA, Malezya'nın kararının tek taraflı ve kabul edilemez olduğunu belirtti.

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Kira ödemesini yapmamasından ötürü durduruldu

Pakistan basınındaki haberlerde ise yolcu uçağının, PIA'nın uçakları kiraladığı Vietnamlı bir firmaya kira ödemesini yapmamasından ötürü durdurulduğu öne sürüldü.

Uçağın durdurulmasının ardından bir süre mahsur kalan yolcular ve kabin ekibinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesine karşı karantina merkezine götürüldüğü açıklandı.

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Olayın ardından açıklama yapan Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Chaudhri, Malezya'daki büyükelçiliğin konuya ilişkin ilgili makamlarla yakın temasta olduğunu vurguladı.

Malezya hükümetinden ise uçağın durdurulmasına dair bir açıklama yapılmadı.

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