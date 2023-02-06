Malezya’dan 72 kişilik bir arama kurtarma ekibi Türkiye’ye geliyor

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Malezya, Gaziantep'teki yerel makamlara yardımcı olmak için Özel Afet ve Kurtarma Ekibinden 72 kişiyi görevlendirdi.

Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir, Başbakanlık Dairesi (Sabah, Sarawak İşleri ve Özel Görevler) Devlet Bakanı Armizan Mohamad Ali ve Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, ekibi uğurlamak için Kuala Lumpur Havalimanı'na geldi.









Dışişleri Bakanı Kadir, burada yaptığı konuşmada, Malezya hükümeti ve halkı adına, depremde hayatını kaybedenlere ve ailelerine en derin taziyelerini iletti.

Dayanışma ve destek göstergesi olarak 70 kişinin bölgedeki arama ve kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için Türkiye'ye hareket edeceğini belirten Kadir, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği ve Türk Hava Yolları ile yaptıkları koordinasyon sayesinde 12 saatte ekibi sevk ettiklerini dile getirdi.

Kadir, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bir başka ülke olan Suriye'deki durumu da yakından takip ettiklerini ve oraya yönelik ihtiyaçları da değerlendirdiklerini aktardı.

Büyükelçi Yüksel de depreme ilişkin bilgi verirken, Malezya’nın 12 saat içerisinde son derece profesyonel bir ekip mobilize ederek göstermiş olduğu dayanışmanın iki ülke arasındaki yakın ilişkilere işaret ettiğini dile getirerek, Malezya’ya göstermiş olduğu dayanışma ve yardımları için teşekkür etti.







