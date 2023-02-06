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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." açıklamasında bulundu.

20:39 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 kentin etkilendiği deprem sonrası yedi günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı.

Konuya ilişkin imzaladığı kararı sosyal medya hesabından paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "
6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. "
dedi.

"12 ŞUBAT'A KADAR BAYRAĞIMIZ YARIYA ÇEKİLECEKTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan
"Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir."
ifadelerini kullandı.




#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Milli Yas
18 dakika önce
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edildi
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