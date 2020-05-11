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Dünya Maltanın büyükelçisi Merkeli Hitlere benzetince koltuğundan oldu
AVRUPA

Malta'nın büyükelçisi Merkel'i Hitler'e benzetince koltuğundan oldu

Malta’nın Finlandiya Büyükelçisi Tabona, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Almanya Başbakanı Merkel ile Nazi Almanya’sı lideri Hitler’i birbirine benzeterek, “75 yıl önce Hitler’i durdurduk. Merkel’i kim durduracak?” dedi. Büyükelçi, bu benzetme sonrası istifa etti.

Haber Merkezi DHA
Almanya Başbakanı Angela Merkel.
Almanya Başbakanı Angela Merkel.

Malta’nın Finlandiya Büyükelçisi Macihael Zammit Tabona, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “75 yıl önce Hitler’i durdurduk. Angela Merkel’i kim durduracak? Kendisi Adolf Hitler’in Avrupa’yı kontrol etme rüyasını gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı. Paylaşımı yapan Tabona, istifa etti.


MALTA DIŞİŞLERİ BAKANI ÖZÜR DİLEDİ

Söz konusu paylaşımın ardından Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo, Alman Büyükelçiliği’nden ‘duyarsız’ paylaşım nedeniyle özür diledi.

Bartolo, yetkililerin sosyal medya paylaşımları konusunda daha duyarlı olması gerektiğini belirtti ve Büyükelçi Tabona’nın Merkel hakkındaki paylaşımının, Malta ve Almanya arasındaki ilişkileri yansıtmadığını ifade etti. Tabona, 2014 yılından beri Finlandiya Büyükelçisi olarak görev yapıyordu.

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