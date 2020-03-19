Dünya Merkel 2 Dünya Savaşından bu yana görülmemiş bir durumla karşı karşıyayız
AVRUPA

Merkel: 2. Dünya Savaşından bu yana görülmemiş bir durumla karşı karşıyayız

Merkel: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir durumla karşı karşıyayız

Almanya Başbakanı Angela Merkel koronavirüs gündemi nedeniyle ulusa seslendi. Merkel yaptığı açıklamada, "2. Dünya Savaşı'ndan bu yana şimdiye kadar görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız" dedi. Virüsün yayılmaması için daha da değişik önlemler alacaklarını belirten Başbakan Merkel, "Önümüzdeki birkaç hafta daha da zor olacak" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi İHA
Almanya Başkakanı Angela Merkel ulusa seslendi.
Almanya Başkakanı Angela Merkel ulusa seslendi.

Çin’de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle Almanya Başbakanı Angela Merkel, ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Başbakan Merkel yaptığı açıklamada, halktan hükümetin koronavirüse karşı aldığı tedbirlere uymasını istedi. Merkel ayrıca, koronavirüs belirtileri olan hastalarının durumlarının tespiti için test yapılması çağrısında bulundu.

"2. Dünya Savaşından bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız"

Ülkedeki durumun ciddi olduğunu ifade eden Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüsle mücadelenin tarihi bir önemi olduğunu vurgulayarak vatandaşları disiplinli davranmaya çağırdı.

  • Merkel, "Almanya olarak 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana şimdiye kadar görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Herkes bu önlemlere uymalıdır. Kurallara uymak tarihi bir görevdir. Karşılıklı dayanışma içinde olmalıyız. Önümüzdeki günlerde geçerli olacak kurallara uyun. Hükümet olarak neleri düzeltebileceğimizi ve nelerin gerekli olduğunu gözden geçiriyoruz" dedi.

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Almanya Başbakanı Merkel, Alman sağlık sisteminin dünyanın sayılı sistemlerinden olduğunu, her türlü hazırlığı yaptığını belirtti. Koronavirüsün yayılmaması için daha da değişik önlemler alacaklarını belirten Başbakan Merkel, "Önümüzdeki birkaç hafta daha da zor olacak" şeklinde konuştu.

Yaşanılan krizi aşacaklarının altını çizen Başbakan Merkel, "Birlikte mücadele edecek ve tarihi görevi yerine getireceğiz. Başarılı olmamız herkesin kuralları nasıl uygulayıp uygulamadığına bağlıdır. Daha önce böyle bir şey yaşamamış olsak bile yürekten ve mantıklı davrandığımızı ve böylece hayat kurtardığımızı göstermeliyiz. İstisnasız her şey herkese ve dolayısıyla hepimize bağlıdır. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın" ifadelerini kullandı.

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