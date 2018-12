​İngiltere'de siyasi deprem: Theresa May aday olmayacak May: Artık yokum İngiltere Başbakanı Theresa May, 2022 seçimlerinde aday olmayacağını duyurdu. May hakkında dün güven oylaması yapılmıştı.

13 Aralık 2018, 16:02 Son Güncelleme: 13 Aralık 2018, 16:55 Diğer