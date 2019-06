May ve Putin'in G20'deki görüşmesi May Putin'i uyardı İngiltere Başbakanı Theresa May, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde, Moskova İngiltere ve müttefiklerini tehdit eden sorumsuz ve istikrarı bozucu faaliyetlerini durdurana kadar iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşemeyeceğini belirtti. May, İran'ı nükleer anlaşmada tutmanın önemi ve Esed rejiminin İdlib'e saldırısını dizginleme gereğini de dile getirdi.

Haber Merkezi 28 Haziran 2019, 17:04 Son Güncelleme: 28 Haziran 2019, 17:06 AA