MEF ÜNİVERSİTESİ’NİN YENİLİKÇİ UYGULAMA ve DİJİTAL ÖNCÜLÜKLERİ AMERİKA’DA BÜYÜK İLGİ UYANDIRDI MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin 1-7 Mart 2022 tarihlerinde Amerika’yı ziyaret etti ve işbirlikleri çalışmalarında bulundu. Prof. Şahin ilk olarak, THE 2022’ye göre dünyada 34. sırada yer alan University of California San Diego (UCSD) kampüsünü ziyaret etti ve UCSD Rektörü Profesör Pradeep K. Khosla ile ortak işbirlikleri hakkında görüştü ve ardından Öğrenme ve Öğretme Direktörü Doç. Dr. David Ruiter ile bir toplantı yaptı. Prof. Şahin daha sonra ABD San Diego’da düzenlenen Amerikan Eğitim Konseyi (American Council on Education-ACE)’nin yıllık toplantısına katıldı ve birçok ABD Üniversitesi’nin rektör ve üst düzey yöneticisi ile bir araya geldi.

