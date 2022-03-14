Dünya MEF ÜNİVERSİTESİNİN YENİLİKÇİ UYGULAMA ve DİJİTAL ÖNCÜLÜKLERİ AMERİKADA BÜYÜK İLGİ UYANDIRDI
AMERİKA

MEF ÜNİVERSİTESİ’NİN YENİLİKÇİ UYGULAMA ve DİJİTAL ÖNCÜLÜKLERİ AMERİKA’DA BÜYÜK İLGİ UYANDIRDI

MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin 1-7 Mart 2022 tarihlerinde Amerika’yı ziyaret etti ve işbirlikleri çalışmalarında bulundu. Prof. Şahin ilk olarak, THE 2022’ye göre dünyada 34. sırada yer alan University of California San Diego (UCSD) kampüsünü ziyaret etti ve UCSD Rektörü Profesör Pradeep K. Khosla ile ortak işbirlikleri hakkında görüştü ve ardından Öğrenme ve Öğretme Direktörü Doç. Dr. David Ruiter ile bir toplantı yaptı. Prof. Şahin daha sonra ABD San Diego’da düzenlenen Amerikan Eğitim Konseyi (American Council on Education-ACE)’nin yıllık toplantısına katıldı ve birçok ABD Üniversitesi’nin rektör ve üst düzey yöneticisi ile bir araya geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​MEF ÜNİVERSİTESİ’NİN YENİLİKÇİ UYGULAMA ve DİJİTAL ÖNCÜLÜKLERİ AMERİKA’DA BÜYÜK İLGİ UYANDIRDI
​MEF ÜNİVERSİTESİ’NİN YENİLİKÇİ UYGULAMA ve DİJİTAL ÖNCÜLÜKLERİ AMERİKA’DA BÜYÜK İLGİ UYANDIRDI

San Diego’daki American Council on Education ACE2022 toplantısında, MEF Üniversitesi Amerika Yükseköğretiminde İlgi Uyandırdı

Dünya yükseköğretiminin prestijli kurumu Amerikan Eğitim Konseyi (American Council on Education)’ın San Diego’da 5-7 Mart tarihleri arasında düzenlenen ve Amerika ağırlıklı olmak üzere dünyanın dört bir yanından 2000’e yakın rektör ve üst yöneticilerin katıldığı 103. Kongresi’nde Prof. Dr. Muhammed Şahin görüşmelerde bulundu. MEF Üniversitesi’nin kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği öncü ve yenilikçi çalışmaları hakkında bilgi verdi. Birçok Amerikan Üniversitesi ile iş birliklerinin ilk adımını attı.

MEF ÜNİVERSİTESİ’NİN YENİLİKÇİ UYGULAMA ve DİJİTAL ÖNCÜLÜKLERİ AMERİKA’DA BÜYÜK İLGİ UYANDIRDI
MEF ÜNİVERSİTESİ’NİN YENİLİKÇİ UYGULAMA ve DİJİTAL ÖNCÜLÜKLERİ AMERİKA’DA BÜYÜK İLGİ UYANDIRDI

ACE’nin 103. Kongresi’nde Türkiye’den katılan tek Üniversite olarak MEF Üniversitesi büyük ilgi uyandırdı. MEF Üniversitesi’nin tüm programlarında uyguladığı aktif öğrenme yöntemi “Flipped Learning”, yapay zeka sayesinde kendini öğrenciye adapte ederek kişisel öğrenme ortamı sağlayan “Adaptive Learning” (Uyarlanabilir Eğitim Platformu)’nu öğrencilerinin kullanımına sunması, final sınavlarını kaldırarak proje bazlı ölçme değerlendirme sistemine geçmiş olması, öğrencilerinin tüm lisans eğitimleri boyunca profesyonel gelişim ve kişisel yetkinlikler anlamında 17.000’in üzerinde eğitim materyali bulunan Linkedln Learning’e tam ve sınırsız erişim sağlayabiliyor olmaları ve sektörleriyle ilgili edX’ten ve Linkedln’den alacakları dersleri mezuniyetlerine saydırabilmeleri, bu anlamda MEF Üniversitesi’nin Linkedln ve edX ile anlaşma imzalamış olması oldukça ilgi çekti.

MEF ÜNİVERSİTESİ’NİN YENİLİKÇİ UYGULAMA ve DİJİTAL ÖNCÜLÜKLERİ AMERİKA’DA BÜYÜK İLGİ UYANDIRDI
MEF ÜNİVERSİTESİ’NİN YENİLİKÇİ UYGULAMA ve DİJİTAL ÖNCÜLÜKLERİ AMERİKA’DA BÜYÜK İLGİ UYANDIRDI

MEF, Dünyanın En İyi Üniversitelerinden University of California San Diego ile İşbirliği Görüşmeleri Yaptı

Prof. Şahin THE 2022 Dünya Üniversite Sıralamasında 34. sırada yer alan University of California San Diego Rektörü Prof. Dr. Pradeep K. Khosla ve Öğrenme ve Öğretme Direktörü Doç. Dr. David Ruiter ile görüşmelerde bulundu. Görüşmelerde, MEF ile University of California San Diego arasında 3+2 (Lisans + Uluslararası Yüksek Lisans) programları ile ilgili prensipte işbirliği yapılmasına karar verildi.

University of California San Diego Rektörü Prof. Dr. Pradeep K. Khosla ile yapılan toplantıda, Prof. Khosla MEF’in tüm yenilikçi uygulamalarından etkilendiğini, yükseköğretimde değişim için MEF’in önemli adımlar attığını söyledi. MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, MEF Üniversitesi’nde Flipped Learning’in nasıl kurulduğunu, öğrenci ve akademisyen paylaşımlarını, sistemin kısa zamanda getirdiği başarıları ve yarattığı dönüşümü, MEF Üniversitesi’nin kısa zamanda kat ettiği yolu ve başarılarını aktardı. Prof. Şahin MEF’in yükseköğretimdeki diğer öncülüklerinden de bahsetti. Prof. Şahin’i MEF’in yakaladığı Flipped Learning başarısı ve diğer yenilikçi girişimleri için tebrik eden Prof. Khosla, MEF ile yapılacak 3+2 anlaşmasının takipçisi olacağını iletti.

MEF ÜNİVERSİTESİ’NİN YENİLİKÇİ UYGULAMA ve DİJİTAL ÖNCÜLÜKLERİ AMERİKA’DA BÜYÜK İLGİ UYANDIRDI
MEF ÜNİVERSİTESİ’NİN YENİLİKÇİ UYGULAMA ve DİJİTAL ÖNCÜLÜKLERİ AMERİKA’DA BÜYÜK İLGİ UYANDIRDI

ABD’de yaptığı görüşmelerle ilgili MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, MEF Üniversitesi’nin yenilikçi yaklaşımlarına duyulan ilgiye dikkat çekerek “MEF kısa zamanda inovatif eğitim sistemi ve yükseköğretimdeki yenilikçi yaklaşımlarıyla öncü oldu. MEF sadece Türkiye’ye değil dünya için örnek bir gelişimi teşkil ediyor. Dünyanın bugün yapmak için konuştuklarının birçoğunu biz yıllar önce başlattık. Bu gurur verici” dedi.

ABD’nin 1918 yılında kurulmuş olan prestijli yükseköğretim kuruluşu Amerikan Eğitim Konseyi (ACE) ABD’nin önde gelen yükseköğretim konseyi olarak kabul ediliyor. Katılımcılarına, meslektaşlarıyla profesyonel ağlarını geliştirme fırsatı sunan ACE, düzenlediği paneller, yuvarlak masa toplantıları ve resepsiyonlar ile yükseköğretimin sorunları, yenilikleri hakkında genel paneller ve konu bazlı sunumlarla katkı veriyor.

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