Barış Pınarı Harekat bölgesinde patlayıcı temizliği sürüyor: Bir EYP daha imha edildi

Ekonomi

İstanbul Havalimanı Göktürk'ü 'uçurdu'

İstanbul Havalimanı’nın hizmete girmesiyle, Göktürk ve çevresindeki konutlara olan talep arttı. Pilot ve kabin görevlilerin yanı sıra İstanbul Havalimanı’nda görevli personel de Göktürk’teki eşyalı dairelere büyük ilgi gösteriyor.