Dünya Barış Pınarı Harekat bölgesinde patlayıcı temizliği sürüyor Bir EYP daha imha edildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde el yapımı patlayıcıyı imha etti

Barış Pınarı Harekat bölgesinde patlayıcı temizliği sürüyor: Bir EYP daha imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcı düzeneğinin başarılı şekilde imha edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
El yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince imha edildi.
El yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneğinin başarılı şekilde imha edildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerinin sürdürdüğü belirtildi.

Faaliyetler esnasında tespit edilen EYP düzeneğinin kahraman Mehmetçik tarafından imha edildiği kaydedildi.

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