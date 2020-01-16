Barış Pınarı Harekat bölgesinde patlayıcı temizliği sürüyor: Bir EYP daha imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneğinin başarılı şekilde imha edildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerinin sürdürdüğü belirtildi.
Faaliyetler esnasında tespit edilen EYP düzeneğinin kahraman Mehmetçik tarafından imha edildiği kaydedildi.
Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden kahraman Mehmetçiğimiz tespit edilen EYP düzeneğini başarılı bir şekilde imha etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/ABEPdPxgZ9
Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden kahraman Mehmetçiğimiz tespit edilen EYP düzeneğini başarılı bir şekilde imha etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/ABEPdPxgZ9— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 16, 2020