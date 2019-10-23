Dünya Mehmetçik öğrencilerin mektuplarını okumaya devam ediyor
BARIŞ PINARI HAREKATI

Mehmetçik öğrencilerin mektuplarını okumaya devam ediyor

Mehmetçik öğrencilerin mektuplarını okumaya devam ediyor

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye sınırında görev yapan Mehmetçik, öğrencilerin kendilerine yolladığı mektupları okumaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin mektupları okuduğu görüntüleri twitter'dan paylaşarak, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında görevlerine devam eden Mehmetçiklerimiz, kendilerine moral ve motivasyon kaynağı olan mektupları okumaya devam ediyor" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin mektupları okuduğu görüntüleri twitter'dan paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin mektupları okuduğu görüntüleri twitter'dan paylaştı.

Yurdun dört bir yanından binlerce öğrenci, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere mektup gönderdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin mektupları okuduğu görüntüleri yayınlamaya devam ediyor.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında görevlerine devam eden Mehmetçiklerimiz, kendilerine moral ve motivasyon kaynağı olan mektupları okumaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

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