Dünya Tuzak tüneller kapatılıyor
BARIŞ PINARI HAREKATI

Tuzak tüneller kapatılıyor

PKK’lı teröristlerin Tel Abyad’dan önce patlayıcı doldurduğu tüneller temizleniyor. Çok sayıda tuzaklı patlayıcı olduğu için temizlenmeyen tüneller ise kapatılıyor. Çünkü labirent şeklindeki tünellerin patlatılması halinde şehirdeki pekçok evin hasar göreceği ya da yıkılacağı belirtiliyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
ÖSO askerleri
ÖSO askerleri

Bölücü örgüt PKK, Suriye'de ABD ile varılan mutabakat sonrası kendilerine tanınan 120 saati de tuzak kurmaya harcadı. Mehmetçik ve SMO savaşçılarının Tel Abyad ve Rasulayn'da karşılaştığı bombalı tuzakların öncekilerden 'çok farklı' olduğu belirtiliyor. Buradaki tuzakların Afrin'dekilerden farklı olduğunu bildiren kaynaklar, harekâta ara verilmesine rağmen şehit haberlerinin gelmeye devam etmesini de buna bağlıyor. 120 saati fırsat bilip ev ve tünellerdeki düzeneği artıran terör örgütü, el yapımı patlayıcı ile mayınları yalnızca bomba uzmanlarının yapabileceği şekilde tuzakladı. ABD'nin eğitip donattığı teröristler, Afrin'den farklı olarak Tel Abyad ve Rasulayn'da sadece Türkiye sınır hattını değil meskûn mahalleri de tünellerle donatıp buraları yüklü miktarda patlayıcıyla doldurdu. Bu tuzakların ileri teknoloji ürünü sistemlerle tesis ettikleri belirtiliyor. PKK'nın şeytani tuzaklarının imhası çalışmaları yoğun tedbirlerle devam ediyor.

  • Tel Abyad'ta bulunan tünel
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  • Tel Abyad'ta bulunan tünel
  • ***
  • Tel Abyad'ta bulunan tünel

ÇOKLU ÇIKIŞ NOKTASI

Meskûn mahal operasyonu kapsamında TSK ve SMO birliklerinin Tel Abyad'daki arama-tarama çalışmaları Rasulayn'daki görüntüleri aratmıyor. Burada da birçok tünel ve sığınağa ulaşıldı. Örgütün kentin neredeyse her noktasına tünel inşa ettiği ortaya çıkarken, labirenti andıran tünellerin birbirine bağlantılı olduğu ve bir noktadan girildiğinde çok farklı bir bölgeden çıkış yapılabildiği kaydediliyor. Kenti adeta köstebek yuvasına dönüştüren teröristlerin betonarme olarak yaptığı tünellerin genişliği genellikle 1, yüksekliği ise ortalama 1,5 metre. Yan yana iki kişinin zor hareket edebildiği ve içerisindeki kişinin başını eğerek yürüyebildiği tünellerin birden fazla çıkış noktası var. Bir harekât durumunda teröristlerin kaçmalarına olanak sağlayacak şekilde hazırlanmış tünel hatlarının bazısı ise yapım aşamasındayken yarım kalmış.

YERİN ALTI LABİRENT

  • Kilometrelerce tünel inşa ederek kendilerini bombalardan korumayı hedefleyen teröristlerin, kırsaldaki kayalık bölgelerin de altını oyarak buraları sığınağa dönüştürdüğü öğrenildi. Barış Pınarı Harekâtı ile büyük darbe alan teröristler, Tel Abyad'dan ayrılmadan önce tünellerin büyük bölümünü patlayıcılarla tuzaklayarak Mehmetçik ve SMO askerlerine zarar vermeyi amaçladı. Güvenlik güçleri tuzaklı tünellerin bir kısmını bombalardan arındırırken, içinde temizlenmeyecek kadar çok bombalı tuzak bulunan tünelleri ise kapatarak işlevsiz hale getiriyor. Çünkü şehrin yeraltını labirent gibi kaplayan bu dehlizlerdeki bombalar patlatıldığında, kentteki pek çok ev sarsıntıdan hasar görebilir yahut yıkılabilir.

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