Meksika Devlet Başkanı ABD'nin Amerika Zirvesi'ne katılmayacak: 'Kimse dışlanmamalıydı'

Günlük basın toplantısında Lopez Obrador, ABD'nin, Latin Amerika ülkelerinin tamamını davet etmemesini gerekçe göstererek, zirveye katılmayacağını ancak temmuzda ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da bir araya geleceğini söyledi.

"SEBEPSİZ HAKİM OLMA İSTEĞİ..."

Lopez Obrador, zirvede Meksika'yı Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard'ın temsil edeceğini belirterek, "Zirveye katılmayacağımı Meksika halkına bildirmek isterim. Zirveye gitmiyorum çünkü Amerika'nın tüm ülkeleri davetli değil ve yüzyıllardır dayatılan politikanın değiştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Dışlama, sebepsiz hakim olma isteği... Ülkelerin egemenliğine, her ülkenin bağımsızlığına saygı duyulması gerekir." şeklinde konuştu.

"ONUNLA BİRÇOK ŞEYİ KONUŞMAK İSTİYORUM"

Biden ile görüşme tarihinin ABD'li bir yetkili tarafından teyit edildiğini dile getiren Lopez Obrador, "Onunla tüm Amerika'nın entegrasyonunu, enflasyon ve göçmenlik konuları dahil birçok şeyi konuşmak istiyorum." dedi.

Lopez Obrador, 12 Mayıs'taki açıklamasında, ABD'nin bölgedeki tüm ülkeleri davet etmemesi halinde zirveye şahsen katılmayı düşünmediğini ifade etmiş, "Kimse dışlanmamalı, herkes katılmalı ve biz herkesi ikna etmeyi sürdüreceğiz. Farklılıklar varsa bunun ortaya çıkması ve diyalog olması için birbirimizle konuşacağız." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2 Mayıs'taki açıklamasında, Küba, Nikaragua ve Venezuela'nın demokrasiye saygı duymadıklarını gerekçe göstererek, bu ülkeleri Amerika Zirvesi'ne davet etmeyeceklerini duyurmuştu.

Zirveye katılacak ülkeler

Zirveye devlet başkanı düzeyinde katılacak ülkelerin; Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Şili, Kanada, Kosta Rika, Ekvador, Panama, Paraguay, Peru, Dominik Cumhuriyeti ve Uruguay olduğu bildirildi.

REKLAM

Davete katılmayı reddeden ülkeler

Honduras Cumhurbaşkanı Xiomara Castro, 28 Mayıs'ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, zirveye katılmayacağını belirterek, "İstisnasız tüm Amerika ülkeleri davet edilirse katılırız." ifadesini kullanmıştı.

ifadesini kullanmıştı. Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce Catacora, Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei ve El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele de tüm ülkelerin davet edilmemesini gerekçe göstererek zirveye katılmayacaklarını açıklamışlardı.