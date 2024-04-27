Bu yıl Kurban Bayramı'nda kurbanlık almaya niyetlenen vatandaşlar, et fiyatlarına gelen zamların ardından kurbanlık fiyatlarını merak ediyor. 2024 yılı küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatlarının ne kadar olacağıyla ilgili henüz bir kesin açıklama yapılmazken, tahmini fiyatlar ise konuşulmaya başladı. Peki, kurbanlık fiyatları bu yıl ne kadar olur?

Kurbanlık fiyatları ne kadar 2024?

2024'te et fiyatlarındaki artışlar, Kurban Bayramı'nda kurbanlık fiyatlarını da geçen yıla kıyasla önemli ölçüde etkileyecek. Bu yıl, ortalama bir kurbanlığın fiyatının 80 bin ile 120 bin lira arasında olması bekleniyor.

Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatının ise 250-260 TL civarında olması öngörülüyor.

2024 büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık sığır, manda, keçi, koç fiyatları

Et fiyatlarına son gelen yüzde 25'lik zam oranını katmadan, kurbanlık fiyatlarının 2024 yılında olması beklenen tahmini fiyatları şu şekildeydi;

Kurbanlık keçinin fiyatı 7.000 TL ile 10.000 TL arasında,

Kurbanlık koç fiyatı 12.000 TL ile 18.000 TL arasında,

Kurbanlık sığırın fiyatı 80.000 TL ile 160.000 TL arasında,

Kurbanlık manda fiyatı 60.000 TL ile 130.000 TL arasında değişiyor.

Kurbanlık fiyatları bölgeden bölgeye, hayvanın durumuna ve cinsine göre de değişiklik göstermektedir.

Hangi hayvanlar kurbanlıktır?

Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet açısından hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, kesileceği yere gidemeyecek derecede topal, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Ancak hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, hafif topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, memelerinin yarıdan daha azının olmaması, kurban edilmesine engel değildir (Kâsânî, Bedâi‘, 5/75-76). Buna göre hayvanın değerini düşürücü nitelikteki kusurlar kurbana engeldir.

Şâfiî mezhebinde, genel olarak yukarıda sayılan kusurlardan birinin bulunması, bir hayvanın kurban olmasına engel teşkil ettiği gibi uyuz olan hayvanlar ile yem yemesini engelleyecek derecede dişlerinin bir kısmı dökülmüş olan hayvanların da kurban edilmesi caiz değildir (Nevevî, el-Mecmû‘, 8/399-404).

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka nisap miktarı mala sahip olup seferi olmayan her Müslümanın yerine getirmekle yükümlü olduğu malî bir ibadettir. Bu malın artıcı (nâmî) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaz. Buna göre yukarıda zikredilen şartları taşıyıp, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80,18 gr. altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir.







