Dünya Meksikada hapishanede isyan Ölenlerin sayısı 19a çıktı
AMERİKA

Meksika'da hapishanede isyan: Ölenlerin sayısı 19'a çıktı

Meksika'da bir hapishanede çıkan isyan ve çatışmada ölenlerin sayısının 19'a yükseldiği bildirildi. Güvenlik güçleriyle firar etmek isteyen mahkumlar arasında çıkan çatışmada ise 3'ü gardiyan 13 kişi ise yaralandı.

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Haber Merkezi AA
Meksikada hapishanede isyan: Ölenlerin sayısı 19a çıktı
Meksika'da bir hapishanede çıkan isyanda ölenlerin sayısı 19'a çıktı

Meksika basınında çıkan habere göre, Chihuahua eyaletindeki Juarez Cezaevine bağlı 3 numaralı Devlet Sosyal Yeniden Bütünleştirme Merkezinde çıkan isyanda ölenlerin sayısı artıyor.

Chihuahua Eyaleti Başsavcılığından yapılan açıklamada, olaylarda 10 gardiyan, 9 mahkumun hayatını kaybettiği, 27 mahkumun ise firar ettiği belirtildi.

Güvenlik güçleriyle firar etmek isteyen mahkumlar arasında çıkan çatışmada ise 3'ü gardiyan 13 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Mahkumların kaçma girişiminin ardından meydana gelen çatışmada ilk belirlemelere göre dün 10'u gardiyan 14 kişinin öldüğü duyurulmuştu.

Meksika'da hapishanede isyan çıktı: Ölü sayısı 19'a çıktı
FOTOĞRAF 9
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Meksika basınında çıkan habere göre, Chihuahua eyaletindeki Juarez Cezaevine bağlı 3 numaralı Devlet Sosyal Yeniden Bütünleştirme Merkezinde çıkan isyanda ölenlerin sayısı artıyor.
Title
Chihuahua Eyaleti Başsavcılığından yapılan açıklamada, olaylarda 10 gardiyan, 9 mahkumun hayatını kaybettiği, 27 mahkumun ise firar ettiği belirtildi.
Title
Güvenlik güçleriyle firar etmek isteyen mahkumlar arasında çıkan çatışmada ise 3ü gardiyan 13 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Title
Mahkumların kaçma girişiminin ardından meydana gelen çatışmada ilk belirlemelere göre dün 10u gardiyan 14 kişinin öldüğü duyurulmuştu.
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Title
Meksika'da hapishanede isyan çıktı: Ölü sayısı 19'a çıktı
Meksika'da bir hapishanede çıkan isyan ve çatışmada ölenlerin sayısının 19'a yükseldiği bildirildi. İsyan sonrası 27 mahkumun ise cezaevinden firar ettiği belirtildi.


Ölü sayısı 19a çıktı

Ölü sayısı 19'a çıktı

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