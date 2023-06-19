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Dünya

Meksika'da yük kamyonunda 129 düzensiz göçmen bulundu

Meksika'nın Veracruz eyaletinde, insan kaçakçıları tarafından kandırılan ve yük kamyonunda taşınan 129 göçmen tespit edildi.

07:56 . 19/06/2023 Pazartesi
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Meksika basınında çıkan habere göre, San Isidro kasabasında rutin kontrol yapan polis, bir yük kamyonu kasasında taşınan düzensiz göçmenleri fark etti.

Guatemala, Honduras, El Salvador ve Hindistan uyruklu olduğu belirtilen 129 düzensiz göçmen, güvenlik güçlerince koruma altına alındı.


Göçmenler içerisinde 19 refakatsiz çocuğun da yer aldığı ve bunların Devlet Çocuk Ve Ergenleri Koruma Savcılığına teslim edildiği bildirildi.

Polis, insan kaçakçılarıyla iş birliği yaptıkları gerekçesiyle 4 şüpheliyi gözaltına aldı.


Meksika'da çok sayıda düzensiz göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla ABD'ye kaçmak isterken, çeteler ve organize suç gruplarının eline düşüyor. Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

#düzensiz göçmenler
#Meksika
#yük kamyonu
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