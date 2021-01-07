Dünya Meksikadaki hastanede oksijen tüplerindeki arıza nedeniyle 3 günde 36 kişi hayatını kaybetti
AMERİKA

Meksika'daki hastanede oksijen tüplerindeki arıza nedeniyle 3 günde 36 kişi hayatını kaybetti

Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi gördüğü bir hastanede teknik arıza nedeniyle 3 günde 36 hasta hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Meksika'nın batısında yer alan Michoacan eyaletine bağlı Morelia kentindeki Meksika Sosyal Güvenlik (IMSS) hastanesinde oksijen tüplerinde bozulma tespit edildi.

  • Tüplerdeki bozulmadan ötürü 3 günde 36 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, hastanenin en yüksek doluluk oranına ulaşması nedeniyle genişletme çalışmalarının yapıldığını, oksijen tüplerindeki arızanın bakım eksikliğinden kaynaklandığını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ülkede 1 milyon 479 bin 835 kişi Kovid-19'a yakalandı, 129 bin 987 kişi yaşamını yitirdi.

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